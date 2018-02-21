Настя Рыбка поблагодарила Бузову

Автор книги «Дневник по соблазнению миллиардера» Настя Рыбка сделала очередное разоблачение. Участница секс-скандала вокруг Олега Дерипаски обратилась к американцам с призывом «разобраться» с создателем Facebook Марком Цукербергом. И заодно поблагодарила Ольгу Бузову.

Сегодня писательница (как называет себя Настя) опубликовала в Insta видео, в котором сообщила, что ее совместные видео с неким мужчиной блокируются на территории определенных стран. Но она нашла выход, а помогла Ольга Бузова.

«Оля Бузова @buzova86 единственная и первая, кто помог мне год назад оригинально признаться в любви Руслану Золотову (Руслан Золотов - герой книги «Евротрэш. Соблазнение богатых для бедных»). Она первая разместила мой ролик с признанием в любви в своем аккаунте в "Инстаграме", и его просмотрели 1 200 000 человек. Руслану было приятно», - пишет девушка.

Она утверждает, что упомянутое видео - важное доказательство. «Сейчас многие западные СМИ, которые пообщались со мной, утверждают, что этот ролик - недостающее звено, доказывающее вмешательство России в выборы США. Раз так - почему Марк Цукерберг пособничествует в удалении улик, таких важных для его страны, Америки? Где свобода слова?»

«Я обращаюсь к американцам: разберитесь с Цукербергом! - продолжает Настя. - Теперь он решает - скрывать или нет важные для Америки улики. Олег Дерипаска говорил мне, что все продажные, и СМИ, и Интернет, все необъективны, и я сейчас это вижу. Миром правит ограниченная группа людей, которая принимает решения за миллиарды!»

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