Матвиенко определил причины смерти Олега Яковлева

В прошлом году российский шоу-бизнес был шокирован смертью бывшего участника группы «Иванушки International» Олега Яковлева. Артист скончался от остановки сердца в конце июня в одной из столичных клиник. Но сейчас продюсер покойного певца Игорь Матвиенко заявил, что до смерти Олега довела аддикция.

За несколько дней до смерти Яковлев попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали двустороннюю пневмонию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Артист скончался от отека легких, возникшего вследствие сердечной недостаточности.

Теперь, через 7 месяцев после ухода артиста, Матвиенко решился на откровение. «К сожалению, с Олегом произошло то, что происходит с огромным количеством людей творческих профессий или спортсменов, которые бросают спорт. Его погубила зависимость. В его случае это был алкоголь. Основной причиной его раннего ухода является цирроз печени, которая у него уже просто не функционировала. Почему я об этом начал говорить? Потому что не могу смотреть на людей, которые себя убивают. И хочу призвать друзей, чтобы не наливали, не провоцировали», – цитирует продюсера Starhit.

Игорь Игоревич признал, что тема нездоровых пристрастий - весьма сложна. «Но говорить об этом нужно. Понимаю, как непросто взять и бросить. Человеку, который бросает курить, надо медали давать. А тому, кто бросает бухать, – премию и орден».

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Источник фото: Globallookpress.com