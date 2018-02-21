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Глюк'оZе посоветовали беременность


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Большинство звезд давно «обросли броней» и не реагируют на нападки хейтеров. Певица Глюк'оZа - из числа стойких. Но порой и она не выдерживает.

Накануне артистка опубликовала в Insta снимок из фотосессии для журнала Glamour. «Душа, которая может говорить глазами, может целовать взглядом…» - подписана фотография.

Но многие с Глюк'оZой не согласились. Некоторые подписчики отметили, что фото - не самое удачное. Некоторые даже посоветовали артистке подумать о рождении третьего малыша: «Мне не нравится, лицо как будто старое, на Людмилу Гурченко похожа. Я бы посоветовала беременность, она придает женственности, молодости, нежности», «Может, стоит прекратить сниматься и выходить в свет в таких "возрастных" образах? 31 год - это не тот возраст, чтобы начинать выглядеть такой взрослой "тетей"», «Сама на себя не похожа. Поэтому кажется старше. Эдакая зрелая женщина. Образ такой наверное сделали. Красивая и неприступная, но не манящая, холодом веет».

В итоге Наталья не выдержала: «Привет, мои любимые! Прочитала ваши комментарии к последнему посту. И старая я, и морщинистая, и на Гурченко похожа (это, кстати, мне очень приятно). Что я могу сказать? Ну, какая есть!»

Ранее мы писали:

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Наташа Ионова: «Выходить замуж надо по любви». По заверениям певицы, разговоры на тему, по любви она вышла замуж или по расчету, пустые 

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0 Не нравится 0 Нравится 21.02.2018 Теги: Наталья Ионова

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