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Дмитрия Тарасова обвинили в измене


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Дмитрий Тарасов только недавно венчался со своей супругой Анастасией. Молодая пара пока не давала поводов для сплетен. Однако сейчас нашелся один компромат на футболиста. Хотя в измене обвинять пока рано. 

 

Финалистка шоу «Пацанки» Кристина Белокопытова заявила, что Дмитрий Тарасов ухаживал за ней, когда они встретились в одном из ночных клубов, где футболист якобы отдыхал в компании друзей.
«Когда бывший Ольги Бузовой пытается клеиться к тебе. Это провал», – написала Кристина в Insta, сопроводив свои слова видеороликом-компроматом. Также Белокопытова опубликовала фото букета цветов, который ей подарил Тарасов, пишет издание StarHit.

Пост не остался незамеченным. Многие тут же решили, что Дмитрий Тарасов изменяет жене. Однако спустя какое-то время Белокопытова удалила публикации. После чего некоторые решили, что девушка решила заработать себе очки за счет популярности футболиста.

Анастасия сомневается в правдивости слухов, считая, что супруга оговорили. «По видео очевидно, что никому там не до нее».

Справедливости ради, качество ролика не безупречное, поэтому обвинять футболиста в измене пока преждевременно.

Напомним, недавно супруги Тарасовы провели церемонию венчания. Отношения пара зарегистрировала в начале января. Сам Тарасов выказал надежду на то, что его третий брак «принесет счастье».
 



0 Не нравится 0 Нравится 19.02.2018 Теги: Дмитрий Тарасов

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