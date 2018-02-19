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Дэвид Бекхэм провел с сыном время в горах


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Дэвид Бекхэм (David Beckham) отлично провел время, катаясь на сноуборде вместе с младшим сыном Крузом. Отец и сын выбрали активный семейный отдых. И обошлось вроде без происшествий. Милым видеороликом спортсмен поделился с подписчиками в Insta.

 

«Великолепный день, когда Круз Бекхэм и его отец были вместе и пытались устоять на ногах», - подписал видео спортсмен. На записи видно, как Дэвид и его сын спускаются по склону, показывая, чему научились, потратив зиму на изучение этого вида спорта.

Напомним, в 2017 году вся семья Бекхэмов побывала на лыжном отдыхе в Ванкувере, тогда Бруклин сломал ключицу, упав во время катания на сноуборде. Дэвид разместил фотографию старшего сына почти сразу же после происшествия. «Только что после падения. Мой храбрый мальчик». Как пишет издание Hello!, Бруклин выложил тогда свой рентгеновский снимок, на котором была показана сломанная кость.

Говоря о своем недавнем снежном путешествии, Дэвид написал: «Обычно я не выкладываю так много фотографий, но здесь было так красиво, и я торопился выложить, пока никто не продал снимки нашего отдыха».
 



0 Не нравится 1 Нравится 19.02.2018 Теги: дэвид бекхэм

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