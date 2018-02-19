Шерил и Лиам расстаются?

Шерил (Cheryl) и Лиам Пейн (Liam Payne) переживают, по слухам, не лучшие времена. Об этом рассказал журналист Дэн Вуттон, специализирующийся на жизни селебрити и звезд шоу-бизнеса. По его словам, друзья пары опасаются, что звезды находятся на грани разрыва.

Как заявляет Вуттон, тур Лиама - одна из причин проблем в отношениях, равно как и десятилетняя разница в возрасте. Согласно слухам, они все еще вместе только ради благополучия их сына Беара, которому в марте исполнится год.

Тем не менее поклонники пары не считают, что отношения Шерил и Лиама в опасности, ведь пара провела вместе День святого Валентина. В своих комментариях в Twitter фанаты недоумевают, почему некоторые думают, что Шерил и Лиам готовы расстаться. «Почему все говорят об их разрыве? - возмущается один из поклонников. - Он же поздравил ее с Днем святого Валентина!»

Издание Hello! пишет, что другие фанаты также возмущены домыслами о разрыве пары. Они уверяют, что люди, которые выглядят влюбленными друг в друга, счастливыми и радостными, не могут находиться на грани расставания.

Напомним, Шерил и Лиам встретились на прослушивании для шоу X Factor в 2008 году, когда Шерил была судьей, а певцу было всего 14 лет. Пара начала тайно встречаться в 2015 и в феврале 2016 официально объявила о своих отношениях.

