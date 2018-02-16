Дочь Блейк Лайвли следит за имиджем мамы

Дочь Блейк Лайвли (Blake Lively) присматривает за тем, чтобы ее мама выглядела более прилично, чем того требуют модные тенденции. Актриса поделилась тем, как ее дочь отреагировала, когда увидела маму, одетую так, как принято при лэмпшейдинге, когда футболка или свитер большого размера одевается в качестве верхней одежды.

Публикация от Blake Lively (@blakelively) Фев 15, 2018 в 7:31 PST

«Правдивая история, - написала Блейк. - Когда лифт закрылся, дочь закричала мне вслед: мама, ты забыла надеть брюки». Актриса выложила в Insta фотографию того, как она при этом выглядела. На ней в качестве одежды был только серый свитер.

У Блейк и ее мужа, актера Райана Рейнольдса (Ryan Reynolds), двое детей: 3-летняя Джеймс и 16-месячная Инес. О своей одежде Лайвли написала: «Вот и пригодился мой свитер для беременных». В дополнение к нему она надела высокие ботинки и пальто с золотыми пуговицами, и получился эклектичный, но гармоничный ансамбль. В таком виде она позволила себе появиться после того, как призналась недавно, что смогла избавиться от 27 килограммов, которые набрала во время второй беременности.

В среду она рассказала E!, что очень рада тому, что теперь, когда она похудела, ей стали доступны любые модные стили, но добавила, что не всем новоиспеченным мамам нужно худеть после беременности. Главное, говорит актриса, чтобы женщину устраивало ее тело.

