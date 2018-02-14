Вдова Хворостовского оставила трогательное послание оперному певцу

Флоранс отметила День святого Валентина в Москве. Вдова Хворостовского прилетела в столицу России, чтобы навестить могилу супруга. Позже она опубликовала фотографию и оставила трогательное послание возлюбленному.

Публикация от Florence (@flosha1) Фев 14, 2018 в 1:34 PST

Оперный певец Дмитрий Хворостовский, который несколько лет сражался с онкологией, скончался в конце ноября прошлого года. И День святого Валентина вдова решила провести на Новодевичьем кладбище, вместе с супругом, чтобы еще раз признаться ему в любви, пишет издание StarHit.

«Только что была на могиле Димы. Ты в моем сердце навсегда. Люблю тебя, Димочка!» – написала Флоранс.

Дмитрий Хворостовский прожил в браке с итальянкой Флоранс более 16 лет. У пары со временем появились дети: сын Максим и дочь Нина. Хворостовский очень гордился наследниками, часто о них рассказывал поклонникам: «Максим пока со своими профессиональными интересами не определился. Он увлечен футболом, «Барселоной», Месси. А Ниночка подметки на ходу рвет. Везде и все успевает - и музыкой занимается, и танцами», - рассказывал Дмитрий.

Хворостовский даже после смерти не дал забыть о себе. Певец был посмертно номинирован на престижную музыкальную премию «Грэмми» в категории «Лучший классический сольный альбом». Пластинка «Свиридов: Отчалившая Русь» стала последним диском артиста.