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Вдова Хворостовского оставила трогательное послание оперному певцу


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Флоранс отметила День святого Валентина в Москве. Вдова Хворостовского прилетела в столицу России, чтобы навестить могилу супруга.  Позже она опубликовала фотографию и оставила трогательное послание возлюбленному.

 
 

Публикация от Florence (@flosha1)

Оперный певец Дмитрий Хворостовский, который несколько лет сражался с онкологией, скончался в конце ноября прошлого года. И День святого Валентина вдова решила провести на Новодевичьем кладбище, вместе с супругом, чтобы еще раз признаться ему в любви, пишет издание StarHit.
«Только что была на могиле Димы. Ты в моем сердце навсегда. Люблю тебя, Димочка!» – написала Флоранс.

Дмитрий Хворостовский прожил в браке с итальянкой Флоранс более 16 лет. У пары со временем появились дети: сын Максим и дочь Нина. Хворостовский очень гордился наследниками, часто о них рассказывал поклонникам: «Максим пока со своими профессиональными интересами не определился. Он увлечен футболом, «Барселоной», Месси. А Ниночка подметки на ходу рвет. Везде и все успевает - и музыкой занимается, и танцами», - рассказывал Дмитрий.

Хворостовский даже после смерти не дал забыть о себе. Певец был посмертно номинирован на престижную музыкальную премию «Грэмми» в категории «Лучший классический сольный альбом». Пластинка «Свиридов: Отчалившая Русь» стала последним диском артиста.



0 Не нравится 0 Нравится 14.02.2018 Теги: Дмитрий Хворостовский

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