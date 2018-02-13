Водянова шокировала подписчиков прокладкой

Наталья Водянова занимается не только своим благотворительным фондом «Обнаженные сердца». Сейчас топ-модель пытается привлечь внимание к проблеме обсуждения критических дней прекрасной половины человечества. Тема была поднята в поддержку женщин Индии, где тема менструации строго табуирована, но многие подписчики Водяновой из России отреагировали неоднозначно.

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) Фев 12, 2018 в 12:44 PST

Наталья опубликовала в Insta селфи с прокладкой и написала: «Да, вы не ошиблись, у меня в руке обычная гигиеническая прокладка. Месячные - это естественная часть жизни любой женщины, и мне бы хотелось, чтобы тема женского здоровья могла свободно обсуждаться в любой стране мира. Давайте поговорим об этом».

В комментариях к посту разгорелась дискуссия. Некоторые поддержали Наталью: «Конечно, фотография с прокладкой вызывает столько эмоций, т.к. с детства нам говорили, что об этом знать никому не нужно, особенно мужчинам. Объясните мне, почему нас призывают к тому, что мы должны стыдиться таких моментов? Ведь получается, что стыдимся своей физиологии!», «Хорошая фотография, правильно все Наталья делает!»

Но многие принялись резко критиковать: «Не надо такие фото напоказ выставлять, Наташенька. Немного не по себе от такого», «Лучше в следующий раз с унитазом сфотографироваться и подписать, что это естественный процесс», «Вы серьезно думаете, что если мы все начнем демонстрировать свои прокладки в Сети, это поможет изменить традиции и суеверия, сложившиеся столетиями, какими бы дикими они нам ни казались?»

А ваше мнение?

Ранее мы писали:

Водянова названа самой сексуальной россиянкой. Esquire опубликовал своеобразный атлас самых сексуальных женщин, и Россию в нем представила топ-модель и основательница благотворительного фонда «Обнаженные сердца».

От Довимы до Натальи Водяновой: как менялись каноны красоты. Как происходила эволюция стандартов.