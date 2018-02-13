Савичева объяснила, как восстановить форму

Она брала паузу почти на год. А теперь Юлия Савичева вернулась в статусе счастливой мамы. На днях артистка появилась на pre-party премии "ЖАРА Music Awards", приятно удивив журналистов и поклонников.

Юлия стала мамой в августе прошлого года, а сейчас певица может похвастаться стройной фигурой. Как Савичева восстанавливала фигуру после родов? По словам артистки, она старалась придерживаться сбалансированного рациона питания и не забывала про спорт.

«Для меня сейчас ­самый главный фитнес-тренажер — моя Анечка, — говорит Савичева. — Она очень подвижная и веселая. Я трачу на нее всю свою энергию, много времени провожу на ногах, когда играю с ней, гуляю или укачиваю. И теперь твердо знаю: дети мам в принципе омолаживают. К счастью, дочка и поспать любит, так что возможность отдохнуть у меня есть».

Что касается диеты, то, по мнению Юлии, в первую очередь следует помнить о балансе. «Прежде всего — отказ от всего сладкого и мучного. Для меня это особенно тяжело, потому что я очень люблю выпечку и сама часто пеку. Нашла выход: балую близких, а сама держусь! Ем любые фрукты, кроме бананов, хурмы и винограда. Из молочных продуктов позволяю себе все, но из тех продуктов, у которых жирность не выше 1,5%. Орехи и сухофрукты ем не чаще раза в неделю. И главный пункт — пить много воды! Это основа правильного питания. Обязательно нужно ходить в тренажерный зал, в бассейн, на танцы или просто много гулять пешком. Движение — жизнь!» - цитирует исполнительницу издание «7 Дней».

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