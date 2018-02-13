Сару Джессику Паркер назвали «лицемерной и жестокой»

Сара Джессика Паркер (Sarah Jessica Parker) оказалась втянута в громкий скандал с участием ее бывшей коллеги по съемочной площадке Ким Кэттролл (Kim Cattrall). Ким назвала Сару «лицемерной» и «жестокой», когда та выразила соболезнования по поводу трагической смерти ее брата Кристофера.

В комментарии к сообщению Ким о кончине Кристофера Сара выразила свою любовь и соболезнования. Ким же ответила достаточно жестко бывшей коллеге: «Мне не нужна твоя любовь или поддержка в это тяжелое время».

Также актриса, известная по роли Саманты Джонс в телесериале «Секс в большом городе», добавила: «Моя мама спросила сегодня, когда эта лицемерка Сара Джессика Паркер наконец оставит меня в покое. Твои бесконечные попытки общения только напоминают мне, какая ты жестокая. Я внесу ясность, если не сделала этого раньше. Ты не моя семья, ты мне не друг. Прекрати использовать мою трагедию для того, чтобы показать всем, какая ты хорошая девочка».

Как пишет издание Hello!, актриса Молли Шэннон (Molly Shannon), также снимавшаяся вместе с Сарой, выступила в ее поддержку. «Для меня Сара всегда была чудесной, она готова поддержать в любой момент, и мы хорошо проводили время, - сказала она. - У нас так много общего, она добрая и заботливая, и мне просто повезло работать с ней».

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Источник фото: Globallookpress.com