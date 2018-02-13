Ольга Серябкина рассказала о нападении
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Недавно диджея Smash избили в ночном клубе в Перми, и инцидент шокировал не только фанатов музыканта. Ольга Серябкина, которая дружит с диджеем, решила его поддержать и рассказала о своем печальном опыте встречи с неадекватными фанатами.
Певица поведала о том, как на нее напал один из поклонников во время концерта. «Совсем недавно случилась ситуация, которая сильно меня напугала. На одном из наших концертов из толпы выпрыгнул человек и начал карабкаться на сцену. Больше всего меня выбило из равновесия в прямом и переносном смысле, что он крепко схватил меня за ногу и начал тащить вниз. Почти сразу подбежала охрана — и в этот момент он схватил меня еще сильнее. Я абсолютно растерялась. Меня охватила моментальная паника, в голове проносились мысли, что у него может быть что-то в руке...»
Ольга призналась, что всегда стремилась к близкому контакту с публикой, но теперь ей приходится бороться со страхом. «Я совсем не хочу, чтобы один человек изменил мое отношение к тому, что я выстраивала очень долго. К тому, как я отношусь к зрителям и чувствую себя на сцене. К сожалению, люди иногда приходят на концерт не за тем, чтобы получить удовольствие, а чтобы выплеснуть свою ярость и грязь».
В конце монолога Серябкина обратилась к пострадавшему диджею: «Ты жив — и это главное. Знаю, ты все преодолеешь. Я с тобой».
Напомним, Андрей Ширман (настоящее имя музыканта) был избит в ночном клубе Перми нетрезвым депутатом, мастером спорта по рукопашному бою Александром Телепневым. Инцидент произошел в субботу. Андрею сломали челюсть, были нанесены сильные черепно-мозговые травмы. Как стало известно, депутат вышел из себя, когда диджей отказался сделать фото на память.
Источник фото: Globallookpress.com
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14.02.18 12:01