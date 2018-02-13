Новая любовь Юлии Топольницкой

Юлия Топольницкая открыла для себя новый мир, и назвать его безобидным и пушистым никак не получится. Актриса, которая сейчас отдыхает со своим мужем Игорем Чеховым в Индонезии, занялась серфингом. И этот экстремальный вид спорта теперь стал для Юлии любимым.

Публикация от Julia Topolnitskaya (@juliatopolnitskaya) Фев 13, 2018 в 1:03 PST

Супруги уже не первый раз проводят отпуск активно, однако серфингом пара никогда не занималась. Морская стихия покорила Юлию, и она рассказала о новой любви подписчикам: «Сегодня первый раз я встала на доску! И скажу вам - это нереальные эмоции! Давно я не получала такого удовольствия, это ни с чем не сравнить! Теперь у меня новая любовь».

Публикация от Julia Topolnitskaya (@juliatopolnitskaya) Фев 12, 2018 в 5:44 PST

Как пишет издание «7Дней», многие звезды серьезно увлечены серфингом: Елена Летучая, Регина Тодоренко, Тимати, Сати Казанова не прочь при случае поймать волну, ведь это не только адреналин и незабываемые эмоции, но и возможность поддерживать себя в хорошей физической форме.

Напомним, актриса питерского театра клоунады «Лицедеи» получила широкую известность, снявшись в клипе группы «Ленинград» на песню «Экспонат». Позднее девушка снялась и в других не менее популярных клипах знаменитой группировки.