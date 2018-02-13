 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Айленд Болдуин пытается шокировать


0 1

Дочь актера Алека Болдуина Айленд (Ireland Baldwin) вот уже несколько лет выступает в роли модели. Айленд - девушка смелая и не раз соглашалась на провокационные фотосессии. И тем не менее один из недавних снимков мисс Болдуин удивил даже самых преданных ее фанатов.

В понедельник Айленд опубликовала в Insta черно-белый снимок, на котором запечатлена совершенно обнаженной. Девушка сидит под скалистым выступом, обхватив руками колени и спрятав лицо. «Я прям тут подремлю», - подписана фотография.

Снимок произвел неоднозначное впечатление, и через какое-то время девушка решила ограничить к нему доступ (не исключено, что она его и вовсе удалила).

Ранее сообщалось, что на очередной провокационной фотосессии Айленд составила компанию ее знаменитая мама Ким Бейсингер (Kim Basinger). Папарацци застали мать и дочь во время съемок на пляже в Малибу. Ким и Айленд позировали, крепко обнявшись, и их застали в момент отнюдь не родственного поцелуя. Правда, для какого издания или проекта проводилась съемка - не уточняется.

Напомним, летом прошлого года Болдуин заключила контракт на участие в рекламной кампании модного бренда Guess. На снимках Айленд была очень похожа на мать.

Ранее мы писали:

Айленд Болдуин: «Держитесь подальше от солнца», Модель напоминает, что солнце может непоправимо навредить коже. 

Айленд Болдуин стала «Иконой Америки». Модель стала звездой кампании American Icons. 

Айленд Болдуин продемонстрировала бисексуальность. Девушка опубликовала в Twitter довольно провокационные и в то же время романтичные фото.



1 Не нравится 0 Нравится 13.02.2018 Теги: Айленд Болдуин

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору