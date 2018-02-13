Айленд Болдуин пытается шокировать

Дочь актера Алека Болдуина Айленд (Ireland Baldwin) вот уже несколько лет выступает в роли модели. Айленд - девушка смелая и не раз соглашалась на провокационные фотосессии. И тем не менее один из недавних снимков мисс Болдуин удивил даже самых преданных ее фанатов.

В понедельник Айленд опубликовала в Insta черно-белый снимок, на котором запечатлена совершенно обнаженной. Девушка сидит под скалистым выступом, обхватив руками колени и спрятав лицо. «Я прям тут подремлю», - подписана фотография.

Публикация от Ireland Basinger-Baldwin (@irelandbasingerbaldwin) Фев 8, 2018 в 10:25 PST

Снимок произвел неоднозначное впечатление, и через какое-то время девушка решила ограничить к нему доступ (не исключено, что она его и вовсе удалила).

Ранее сообщалось, что на очередной провокационной фотосессии Айленд составила компанию ее знаменитая мама Ким Бейсингер (Kim Basinger). Папарацци застали мать и дочь во время съемок на пляже в Малибу. Ким и Айленд позировали, крепко обнявшись, и их застали в момент отнюдь не родственного поцелуя. Правда, для какого издания или проекта проводилась съемка - не уточняется.

Напомним, летом прошлого года Болдуин заключила контракт на участие в рекламной кампании модного бренда Guess. На снимках Айленд была очень похожа на мать.

Ранее мы писали:

Айленд Болдуин: «Держитесь подальше от солнца», Модель напоминает, что солнце может непоправимо навредить коже.

Айленд Болдуин стала «Иконой Америки». Модель стала звездой кампании American Icons.

Айленд Болдуин продемонстрировала бисексуальность. Девушка опубликовала в Twitter довольно провокационные и в то же время романтичные фото.