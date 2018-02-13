Дитковските и Чадов стали «Союзниками»

Агния Дитковските и Алексей Чадов снова вместе. По крайней мере, на съемочной площадке. Бывшие супруги объединились для работы над новым проектом «Союзники» на телеканале СТС.

В центре внимания проекта - отношения между бывшими супругами. Как строить отношения с эксом после развода? И вообще, стоит ли оно того?

«Я очень понимаю участников: мы с Агнией сами прошли через все это. У нас был совместный путь длиной в 10 лет, и за это время мы и расставались, и сходились, а в какой-то момент поняли, что разрушаем друг друга. После развода мне понадобилось два года, чтобы над всем поразмыслить и научиться управлять своими эмоциями. Зато сейчас мы находимся в статусе союзников, потому что можем открыто общаться, дружить, а главное - двигаться дальше и продолжать наше общее дело - воспитание сына», - говорит Чадов.

Съемки проекта проходили на Шри-Ланке, в шоу приняли участие 8 разведенных пар. Участникам необходимо было снова объединиться, чтобы с успехом пройти 25 испытаний. Приз - 10 миллионов рублей - достается ребенку пары-победителя.

Напомним, Агния и Алексей расстались в 2015 году. Артистам удалось сохранить нормальные отношения, и они не отказываются от профессионального сотрудничества.

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