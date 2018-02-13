 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Дитковските и Чадов стали «Союзниками»


0 0

Агния Дитковските и Алексей Чадов снова вместе. По крайней мере, на съемочной площадке. Бывшие супруги объединились для работы над новым проектом «Союзники» на телеканале СТС.

В центре внимания проекта - отношения между бывшими супругами. Как строить отношения с эксом после развода? И вообще, стоит ли оно того?

«Я очень понимаю участников: мы с Агнией сами прошли через все это. У нас был совместный путь длиной в 10 лет, и за это время мы и расставались, и сходились, а в какой-то момент поняли, что разрушаем друг друга. После развода мне понадобилось два года, чтобы над всем поразмыслить и научиться управлять своими эмоциями. Зато сейчас мы находимся в статусе союзников, потому что можем открыто общаться, дружить, а главное - двигаться дальше и продолжать наше общее дело - воспитание сына», - говорит Чадов.

Съемки проекта проходили на Шри-Ланке, в шоу приняли участие 8 разведенных пар. Участникам необходимо было снова объединиться, чтобы с успехом пройти 25 испытаний. Приз - 10 миллионов рублей - достается ребенку пары-победителя.

Напомним, Агния и Алексей расстались в 2015 году. Артистам удалось сохранить нормальные отношения, и они не отказываются от профессионального сотрудничества.

Ранее мы писали:

Агния Дитковските о разрыве с мужем: «Тяжело душевно…» Актриса болезненно переживает расставание. 

Алексей Чадов рассказал о прелестях отцовства. После рождения первенца артист изменился. Стал заботливым и осторожным.

Агния Дитковските становится примерной мамой. Артистка старается уделять достаточно времени единственному сыну. 



0 Не нравится 0 Нравится 13.02.2018 Теги: Агния Дитковските

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору