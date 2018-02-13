«Сами виноваты!» Бузова стала стендап-комиком

Можно сколько угодно критиковать творчество и проекты Ольги Бузовой. Но не признать трудолюбие и амбициозность девушки крайне сложно. В прошлом году Ольга старательно занималась музыкой, а теперь пробует себя в стендапе. Вот до чего довели девушку.

На выходных на канале ТНТ4 состоится премьера «пилотов» сразу двух новых комедийных шоу: «Прожарка» и «Сэлфи». Как сообщается в анонсе: «"Прожарка" - шоу, которое вернет знаменитостей в реальность. Начинающие стендап-артисты жестко шутят о личной жизни звездного гостя, его творчестве и даже внешнем виде. Только так звезды узнают, как на самом деле выглядят в глазах народа».

Ведущим проекта стал резидент Comedy Club Илья Соболев, а гостьей первого выпуска - Ольга Бузова. Причем в конце шоу звезда тоже выступит со стендапом.

«Наконец хоть кто-то осмелился сказать мне в лицо те вещи, которые обычно пишут только в комментариях. Чтобы ответить комикам в их же стиле, я тоже научилась писать шутки и правильно подавать их со сцены. Теперь я не только телеведущая, писатель, модельер и певица, но и стендап-комик. Сами виноваты!» - говорит Бузова.

Что касается «Сэлфи», то проект анонсируется как «первое комедийное трэвел-шоу». Участниками стали Антон Шастун, Наталья Краснова, Гар Дмитриев, Ирина Сапонару и другие любители путешествий, которые свои рассказы об увиденном мгновенно превращают в юмористические номера. Особенностью шоу станет формат съемки на фронтальную камеру смартфона, которая дает эффект «здесь и сейчас».

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