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Жизель Бюндхен отдыхает с супругом в Коста-Рике


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Первая неделя межсезонья проходит для Тома Брэди (Tom Brady) приятно, несмотря на его неудачу в Супербоуле. В воскресенье квотербек команды New England Patriots выложил фотографию, на которой спортсмен и его жена Жизель Бюндхен (Gisele Bundchen) обнимаются и целуются на фоне заката. Так романтично пара проводит солнечный отпуск в Коста-Рике.

 
 

Публикация от Tom Brady (@tombrady)

На снимке счастливая пара наслаждается отдыхом, а подпись к фото гласит: «Результат этого воскресенья лучше, чем предыдущего». Таким образом Брэди попытался пошутить и смягчить неприятные ощущения от поражения в матче с Philadelphia Eagles, которое все еще его беспокоит.

Почти через неделю после поражения, в пятницу, Брэди разместил в Insta фотографию с его коллегой по команде Робом Гронковски, сопроводив снимок словами благодарности по отношению ко всем, кто поддерживал команду. «Мне понадобилось несколько дней, чтобы смириться с поражением в Супербоуле и признать, что у нашей команды все же был великолепный сезон, - написал Брэди. - Так много эмоций одолевает, когда ты был так близок к цели».

 

Публикация от Tom Brady (@tombrady)

Источник, близкий к Тому, рассказал изданию PEOPLE, что Жизель хотела бы, чтобы он закончил карьеру, но, судя по всему, Брэди пока что не намерен этого делать. Сама же топ-модель пару лет назад объявила о завершении карьеры на подиуме, но продолжает позировать для рекламных кампаний модных брендов.
 



0 Не нравится 0 Нравится 12.02.2018 Теги: Жизель Бюндхен

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