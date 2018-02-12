Жизель Бюндхен отдыхает с супругом в Коста-Рике

Первая неделя межсезонья проходит для Тома Брэди (Tom Brady) приятно, несмотря на его неудачу в Супербоуле. В воскресенье квотербек команды New England Patriots выложил фотографию, на которой спортсмен и его жена Жизель Бюндхен (Gisele Bundchen) обнимаются и целуются на фоне заката. Так романтично пара проводит солнечный отпуск в Коста-Рике.

Публикация от Tom Brady (@tombrady) Фев 11, 2018 в 4:22 PST

На снимке счастливая пара наслаждается отдыхом, а подпись к фото гласит: «Результат этого воскресенья лучше, чем предыдущего». Таким образом Брэди попытался пошутить и смягчить неприятные ощущения от поражения в матче с Philadelphia Eagles, которое все еще его беспокоит.

Почти через неделю после поражения, в пятницу, Брэди разместил в Insta фотографию с его коллегой по команде Робом Гронковски, сопроводив снимок словами благодарности по отношению ко всем, кто поддерживал команду. «Мне понадобилось несколько дней, чтобы смириться с поражением в Супербоуле и признать, что у нашей команды все же был великолепный сезон, - написал Брэди. - Так много эмоций одолевает, когда ты был так близок к цели».

Публикация от Tom Brady (@tombrady) Фев 9, 2018 в 6:28 PST

Источник, близкий к Тому, рассказал изданию PEOPLE, что Жизель хотела бы, чтобы он закончил карьеру, но, судя по всему, Брэди пока что не намерен этого делать. Сама же топ-модель пару лет назад объявила о завершении карьеры на подиуме, но продолжает позировать для рекламных кампаний модных брендов.

