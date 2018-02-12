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Анна Седокова вышла на сцену с травмой ноги


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Анна Седокова серьезно травмировалась во время гастрольного тура. Врач констатировал сильное растяжение и прописал две недели постельного режима. Однако певица запрет доктора нарушила и в тот же вечер отправилась на собственный концерт.

 

Звезда отметила, что травма причиняет много неудобств. «Самое адское — это садиться в машину и поднимать ногу. В Харькове у нас был джип с двумя ступеньками. Вы бы видели, как на меня смотрели водители. Со скоростью черепахи я, «секс-символ», ковыляла из поезда в автомобиль. Из одной машины в другую. На микроавтобусе преодолевала границу», - отметила звезда.

При этом Анна боялась не того, что сможет остаться инвалидом, нарушив предписания доктора, она волновалась, что хромоту заметят зрители, однако профессионализм и любовь к своему делу помогли справиться со страхом. «И я, на обезболивающем, которое без рецепта даже не продают, вышла на сцену. И страх как рукой сняло. Человек, которому причиняли дикую боль ступеньки в машине, полтора часа скакал по сцене на каблуках, и единственное, о чем я все время жалела, что не могу упасть на колени, потому что тогда бы точно не поднялась. Я еще упаду и проедусь, как MJ, обещаю! В нас намного больше сил, чем мы думаем, и только жалость к себе делает нас слабее. Человек способен исцелять себя. Простым самовнушением и адреналином. Эмоциями».

Однако поклонники такого самопожертвования не оценили, многие отметили, что недолеченная травма в будущем отзовется гораздо более серьезными проблемами.



0 Не нравится 0 Нравится 12.02.2018 Теги: анна седокова

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