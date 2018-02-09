Батрутдинов готов к свадьбе

Романтические отношения Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова - предмет шуток и шаржей. Но сами артисты, похоже, не реагируют и готовятся к следующему шагу. Пара планирует свадьбу.

На днях Гарик Харламов опубликовал шарж на пару Бузова - Батрутдинов у алтаря. Но в каждой шутке, как известно, есть доля правды. И вот уже несколько изданий сообщили, что Батрутдинов и Бузова не против сыграть свадьбу. Известны даже дата и место: 28 октября 2018 года, Барселона.

Правда, есть один момент. Якобы артисты договорились о проведении бракосочетания в том случае, если к октябрю никто из них не найдет более подходящего партнера.

Напомним, на романтические отношения Тимур и Ольга намекнули во время отдыха в Таиланде. Многие поклонники поспешили поздравить пару, но было немало и тех, кто не преминул высмеять молодых людей.

Как заметила блогер Лена Миро, после свадьбы Тарасова Бузова заполонила свой Insta фото и видео ее «любовного романа» с Тимуром. «Намекает, что и у нее есть секс, хотя его нет. Бедная Бузова. Прикрывается несуществующими отношениями, чтобы кому-то что-то доказать». По мнению Миро, самое забавное, что никого личная жизнь Бузовой не интересует.

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