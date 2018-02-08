 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Иоланда Хадид: «Зейн Малик мне как сын»


2 0

54-летняя Иоланда Хадид (Yolanda Hadid), мама двух успешных моделей Джиджи (Gigi) и Беллы (Bella) и в прошлом тоже звезда подиума,  рассказала в эксклюзивном интервью MailOnline о бойфренде ее дочери Джиджи Зейне Малике (Zain Malik).

 

Иоланда заявила, что Джиджи, роман которой с Зейном длится уже два года, безумно влюблена. И она намерена поддерживать пару во всем. «Когда вы воспитываете своих детей, то, прежде всего, учите их делать правильный выбор, - сказала экс-модель. - Если моя дочь приходит ко мне и говорит, что любит этого мужчину, значит, и мне придется полюбить его».

Иоланда признается, что Зейн стал для нее как сын. «Он прекрасный молодой человек из английского Брэдфорда, - говорит она. - У него нет семьи здесь, и он далеко от дома, это все близко мне, потому что когда-то я была в таких же обстоятельствах. Думаю, я для него как мама».

Несмотря на то, что поклонники Джиджи и Зейна ждут, когда те объявят о свадьбе, Иоланда не сказала ничего определенного о помолвке, отметив лишь, что рада видеть, как расцветают чувства двух молодых людей.

В прошлом году знаменитости отметили юбилей – двухлетие совместной жизни. И они поделились с поклонниками милым фото. На снимке пара целуется в роскошном ресторане и выглядит просто невероятно. «Два года с моим любимым человеком», - написала тогда Джиджи.
 



0 Не нравится 2 Нравится 08.02.2018 Теги: Иоланда Хадид Белла Хадид Зейн Малик

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору