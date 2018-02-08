Иоланда Хадид: «Зейн Малик мне как сын»

54-летняя Иоланда Хадид (Yolanda Hadid), мама двух успешных моделей Джиджи (Gigi) и Беллы (Bella) и в прошлом тоже звезда подиума, рассказала в эксклюзивном интервью MailOnline о бойфренде ее дочери Джиджи Зейне Малике (Zain Malik).

Публикация от YOLANDA (@yolanda.hadid) Янв 30, 2018 в 4:14 PST

Иоланда заявила, что Джиджи, роман которой с Зейном длится уже два года, безумно влюблена. И она намерена поддерживать пару во всем. «Когда вы воспитываете своих детей, то, прежде всего, учите их делать правильный выбор, - сказала экс-модель. - Если моя дочь приходит ко мне и говорит, что любит этого мужчину, значит, и мне придется полюбить его».

Иоланда признается, что Зейн стал для нее как сын. «Он прекрасный молодой человек из английского Брэдфорда, - говорит она. - У него нет семьи здесь, и он далеко от дома, это все близко мне, потому что когда-то я была в таких же обстоятельствах. Думаю, я для него как мама».

Несмотря на то, что поклонники Джиджи и Зейна ждут, когда те объявят о свадьбе, Иоланда не сказала ничего определенного о помолвке, отметив лишь, что рада видеть, как расцветают чувства двух молодых людей.

В прошлом году знаменитости отметили юбилей – двухлетие совместной жизни. И они поделились с поклонниками милым фото. На снимке пара целуется в роскошном ресторане и выглядит просто невероятно. «Два года с моим любимым человеком», - написала тогда Джиджи.

