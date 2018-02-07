Дакота Джонсон обольщает Париж

И снова в преддверии Дня Валентина мы можем понаблюдать за развитием романтической и одновременно пугающей истории Анастейши Стил и Кристиана Грея. В Европе проходит премьера третьего фильма франшизы - «Пятьдесят оттенков свободы». И вчера новую ленту представили в Париже.

















Исполнительница главной роли, актриса Дакота Джонсон (Dakota Johnson), с каждой премьерой становится эффектнее. И стильные наряды девушки модные критики одобряют.

В Париже Дакота появилась в платье оттенка слоновой кости с отделкой серебристыми пайетками. Наряд прекрасно подчеркивал фигуру актрисы, а бриллиантовые серьги прекрасно гармонировали с туалетом. Джонсон также грамотно выбрала макияж: приглушенного розового оттенка тени на веках и красная помада на губах.

Между прочим, недавно девушка, прославившаяся благодаря «Пятидесяти оттенкам», призналась, что до начала съемок в картине была не слишком хорошо знакома с БДСМ-техниками и даже прошла специальные курсы. Зато после Дакота вошла во вкус и теперь практикует нестандартные любовные игры не только перед камерой.

А исполнитель главной роли Джейми Дорнан от франшизы устал и заявил об уходе с проекта. По словам Джейми, он «слишком стар для всего этого».

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Объявлена дата премьеры сиквела «50 оттенков серого». Ждать осталось относительно недолго.

Источник фото: Globallookpress.com