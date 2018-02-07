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Дакота Джонсон обольщает Париж


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И снова в преддверии Дня Валентина мы можем понаблюдать за развитием романтической и одновременно пугающей истории Анастейши Стил и Кристиана Грея. В Европе проходит премьера третьего фильма франшизы - «Пятьдесят оттенков свободы». И вчера новую ленту представили в Париже.

 
 
 

Исполнительница главной роли, актриса Дакота Джонсон (Dakota Johnson), с каждой премьерой становится эффектнее. И стильные наряды девушки модные критики одобряют.

В Париже Дакота появилась в платье оттенка слоновой кости с отделкой серебристыми пайетками. Наряд прекрасно подчеркивал фигуру актрисы, а бриллиантовые серьги прекрасно гармонировали с туалетом. Джонсон также грамотно выбрала макияж: приглушенного розового оттенка тени на веках и красная помада на губах.

Между прочим, недавно девушка, прославившаяся благодаря «Пятидесяти оттенкам», призналась, что до начала съемок в картине была не слишком хорошо знакома с БДСМ-техниками и даже прошла специальные курсы. Зато после Дакота вошла во вкус и теперь практикует нестандартные любовные игры не только перед камерой.

А исполнитель главной роли Джейми Дорнан от франшизы устал и заявил об уходе с проекта. По словам Джейми, он «слишком стар для всего этого».

Ранее мы писали:

Дакота Джонсон: «Это был другой мир: плетки, кнуты». Актриса рассказала о красной комнате боли. 

Объявлена дата премьеры сиквела «50 оттенков серого». Ждать осталось относительно недолго.

Ким Бейсингер сыграет в сиквеле «50 оттенков серого». Звезда тряхнет стариной. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 07.02.2018 Теги: Дакота Джонсон

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