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Анастасия Заворотнюк выложила эффектное видео


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Анастасия Заворотнюк улетела с мужем, Петром Чернышевым, отдыхать на Мальдивские острова. Они наслаждаются теплом, солнышком и не забывают делиться милыми фото с подписчиками. А еще пара отметила на берегу океана семейный праздник – накануне у Петра был день рождения.

 

Анастасия выложила фото с супругом в Insta и трогательно поздравила его с днем рождения. «В твоей голове рождаются самые невероятные идеи, и касаются ли они творчества или повседневной жизни, ты никогда не сворачиваешь с намеченного пути и зажигаешь своей энергией всех, кто рядом. Ты живешь в сумасшедшем ритме, но успеваешь замечать жизнь и находить удовольствие в каждом дне. И пусть так будет всегда. Создавай, вдохновляй, достигай, люби, радуйся и будь счастлив! Я безумно горжусь тобой и искренне люблю все, что ты делаешь. Я твой главный болельщик! Ты мое сильное плечо!» - написала Заворотнюк.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» не оставила подписчиков и без эффектных видов природы. Анастасия разместила небольшой ролик, где они с мужем позируют на фоне океанских просторов и пальм, звезда была при этом в эффектном черном купальнике.

Петр и Анастасия вместе уже почти 10 лет. Актриса сообщила StarHit, что с ним ей удалось стать по-настоящему счастливой: «С его характером сложно нарваться на скандал. Петя выдержан, терпелив, умеет сглаживать острые углы. С другой стороны, у нас обоих неудачные браки за плечами. Наверное, ошибки прошлого научили ценить настоящее».  

Отметим, раньше Анастасия много работала, что сказывалось на ее жизненном тонусе. Петр же приучил Анастасию дозировать работу и обязательно находить время на отдых и восстановление сил.



0 Не нравится 0 Нравится 07.02.2018 Теги: Анастасия Заворотнюк

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