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Сергей Лазарев помогает сыну со сном


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Сергей Лазарев провел зимние каникулы с трехлетним сыном на восточном побережье Северной Америки, в Майами. Певец показал мальчику красивые места, свозил в зоопарк, провел время на пляже. Однако вернувшись в Москву, Сергей и Никита столкнулись с проблемой - из-за смены часового пояса стало трудно засыпать. 

 

Время в Майами отличается от московского, поэтому теперь певцу и его сыну тяжело заснуть. Сергей решил эту проблему с сыном – перед сном он водит ребенка на прогулку.

Певец накануне опубликовал в Insta снимок с прогулки. «Жесткий jet lag у нас! Нагуливали сон на ночь глядя! Тем более такая красота на улице. Настоящая зимняя сказка! Погуляли) Нику помогло - уснул. Мне пока нет... а какие средства посоветуете для сна для ребенка и для взрослого?» - написал певец.

Поклонники тут же стали давать советы: пить травяные чаи, сочинять сказки на ночь. Некоторые же пользователи соцсетей еще раз обратили внимание на то, что мальчик на папу совсем не похож. Впрочем, тема сходства возникла уже давно, как только Лазарев впервые после Нового года показал лицо ребенка.  

Артист старается грамотно балансировать между музыкальной карьерой и воспитанием Никиты. Сергей отмечал не раз, что порой ему весьма сложно, но он намерен как можно дольше держать ребенка подальше от папарацци и публики, поскольку не хочет, чтобы сына касался какой-либо негатив.



0 Не нравится 0 Нравится 06.02.2018 Теги: сергей лазарев

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