Джейми Дорнан больше не будет Кристианом Греем

Вскоре он вновь появится на больших экранах в образе Кристиана Грея. Джейми Дорнан (Jamie Dornan) снялся в очередном сиквеле эротического триллера «Пятьдесят оттенков серого», и новая картина называется «Пятьдесят оттенков свободы». Актер успешно справляется со своим персонажем, но он не уверен, что когда-либо еще исполнит эту роль в будущем.

Публикация от Jamie Dornan (@_jamie_dornan_) Янв 30, 2018 at 11:05 PST

Появившись накануне на канале ITV, 35-летний актер рассказал, что он в курсе того, что больше в серии «Оттенков» нет книг, но если появится еще одна, то он едва ли снимется в экранизации, так как чувствует, что становится слишком старым для этого. При этом актер признался, что уже сжился со своим персонажем Кристианом, пишет Daily Mail.

«Думаю, он мне нравится теперь больше, чем в первом фильме. Он прошел через большие перемены на пути и стал лучшей версией себя самого. С ним произошли чудовищные события, но это сделало его более достоверным».

Публикация от Jamie Dornan (@_jamie_dornan_) Фев 2, 2018 at 7:55 PST

Джейми признает, что поклонники постоянно путают его с Кристианом. «Это часто происходит, особенно в Штатах, - признается актер. - Я могу зайти в бар, и кто-нибудь обратится ко мне "мистер Грей"». Актер видит в этом стирание линий между вымыслом и реальностью.

Также во время интервью Эллен Дедженерис Джейми признался, что его жена Амелия до сих пор не видела его в роли Кристиана. «Я не хочу тратиться на билет для нее», - пошутил актер.

