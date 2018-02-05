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Джейми Дорнан больше не будет Кристианом Греем


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Вскоре он вновь появится на больших экранах в образе Кристиана Грея. Джейми Дорнан (Jamie Dornan) снялся в очередном сиквеле эротического триллера «Пятьдесят оттенков серого», и новая картина называется «Пятьдесят оттенков свободы». Актер успешно справляется со своим персонажем, но он не уверен, что когда-либо еще исполнит эту роль в будущем.

 

Появившись накануне на канале ITV, 35-летний актер рассказал, что он в курсе того, что больше в серии «Оттенков» нет книг, но если появится еще одна, то он едва ли снимется в экранизации, так как чувствует, что становится слишком старым для этого. При этом актер признался, что уже сжился со своим персонажем Кристианом, пишет Daily Mail.

«Думаю, он мне нравится теперь больше, чем в первом фильме. Он прошел через большие перемены на пути и стал лучшей версией себя самого. С ним произошли чудовищные события, но это сделало его более достоверным».

Джейми признает, что поклонники постоянно путают его с Кристианом. «Это часто происходит, особенно в Штатах, - признается актер. - Я могу зайти в бар, и кто-нибудь обратится ко мне "мистер Грей"». Актер видит в этом стирание линий между вымыслом и реальностью.

Также во время интервью Эллен Дедженерис Джейми признался, что его жена Амелия до сих пор не видела его в роли Кристиана. «Я не хочу тратиться на билет для нее», - пошутил актер.
 



0 Не нравится 0 Нравится 05.02.2018 Теги: Джейми Дорнан

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