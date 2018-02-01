 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Снежная буря сорвала планы герцогов Кембриджских в Швеции


1 0

Кейт Миддлтон (Kate Middleton) и принц Уильям (William) активно проводят время в Швеции в рамках официального скандинавского тура. Кейт и ее муж уже были замечены в разных местах за прошедшие два дня в компании шведской принцессы Виктории (Victoria) и ее мужа, принца Даниэля (Daniel). Однако плохие погодные условия все-таки сорвут некоторые планы пары в Стокгольме.

Как пишет издание OK!, плохие погодные условия вынудили членов британской королевской семьи отменить некоторые мероприятия в Швеции, которые были запланированы перед полетом в Норвегию. О том, что снежное ненастье меняет планы Уильяма и Кейт, стало известно из Twitter Кенсингтонского дворца.

Отметим, что Кейт с пользой провела время в Стокгольме, она встретилась с академиками и специалистами, чтобы обсудить шведский подход к лечению душевных болезней. Во время встречи она была одета в короткое белое платье, в котором был заметен живот беременной герцогини.

Ранее в тот же день она появилась в ярком красно-белом пальто, а вечером произвела фурор в синем платье с цветочным принтом.

Герцог и герцогиня Кембриджские находятся в туре по просьбе министерства иностранных дел Великобритании.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 01.02.2018 Теги: Кейт Миддлтон принц Уильям

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 5  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору