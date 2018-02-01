Снежная буря сорвала планы герцогов Кембриджских в Швеции

Кейт Миддлтон (Kate Middleton) и принц Уильям (William) активно проводят время в Швеции в рамках официального скандинавского тура. Кейт и ее муж уже были замечены в разных местах за прошедшие два дня в компании шведской принцессы Виктории (Victoria) и ее мужа, принца Даниэля (Daniel). Однако плохие погодные условия все-таки сорвут некоторые планы пары в Стокгольме.

Как пишет издание OK!, плохие погодные условия вынудили членов британской королевской семьи отменить некоторые мероприятия в Швеции, которые были запланированы перед полетом в Норвегию. О том, что снежное ненастье меняет планы Уильяма и Кейт, стало известно из Twitter Кенсингтонского дворца.

Отметим, что Кейт с пользой провела время в Стокгольме, она встретилась с академиками и специалистами, чтобы обсудить шведский подход к лечению душевных болезней. Во время встречи она была одета в короткое белое платье, в котором был заметен живот беременной герцогини.

Ранее в тот же день она появилась в ярком красно-белом пальто, а вечером произвела фурор в синем платье с цветочным принтом.

Герцог и герцогиня Кембриджские находятся в туре по просьбе министерства иностранных дел Великобритании.

Источник фото: Globallookpress.com