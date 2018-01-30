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Никита Пресняков научил жену кататься на сноуборде


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Никита Пресняков прекрасно справляется с супружескими обязанностями. Музыкант недавно отправился с женой в горы, где помог ей избавиться от страхов и научил кататься на сноуборде. И экстремальный отдых Алене понравился.

Алена поделилась с поклонниками радостной новостью: муж помог ей освоить сноуборд. Девушка призналась, что ранее она пробовала кататься, но после нескольких падений бросила эту затею, пишут "7 Дней".

«Наш первый совместный отдых в горах! На протяжении нескольких лет все никак не могла решиться встать на борд, ибо та еще трусиха. Катались пару раз в Москве, но после первого же сильного падения опустились руки. У меня самый лучший учитель — мой муж. Никита не дает мне расслабиться и начать ныть, но в то же время поддерживает, зная, чем меня подкупить, обещает сделать мне крутую фотку, если я буду хорошо кататься! Сейчас, несмотря на сильнейшую боль в мышцах, я получаю удовольствие, пока только осилила задний кант, но впереди еще много времени, надеюсь, не превращусь в ходячую гематому», - поделилась впечатлениями Алена.

Молодая пара отдыхает на горнолыжном курорте Австрии уже пять дней, еще у них в запасе около недели. Алене явно хватит времени, чтобы набраться впечатлений и закрепить уроки.

Отметим, что Никита души не чает в супруге. Не так давно Пресняков опубликовал в Insta совместный снимок с женой и написал: «Алена, ты мой стимул бежать домой со всех ног и каждый раз испытывать это чувство, когда ты открываешь мне дверь и заряжаешь меня на молекулярном уровне своей улыбкой! В тот момент у меня забываются все свои переживания и проблемы!»

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0 Не нравится 0 Нравится 30.01.2018 Теги: Никита Пресняков Алена Краснова

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