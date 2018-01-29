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Кэти Холмс показала дочь


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Кэти Холмс (Katie Holmes) в последнее время редко снимается, зато она полностью посвятила себя воспитанию дочери. Недавно актриса опубликовала очередной милый снимок Сури (Suri). И поклонники заметили, как девочка повзрослела и похорошела.

 

Кэти выложила в Insta фотографию своей 11-летней дочери. На черно-белом снимке Сури,  в бомбере, улыбается в камеру, судя по всему, девочка учится кататься на коньках.

Поклонники Кэти почти сразу же отметили сходство дочери и матери: «О, она стала такой же красивой, как и ее мама», «Трудно поверить, как быстро она выросла и стала такой красивой юной леди».

Как пишет издание Hello!, Кэти время от времени выкладывает фотографии единственной дочери в соцсеть. Актриса также размещала фото маленькой Сури вместе с Томом Крузом.

Ранее в интервью изданию ModernLuxury она рассказала о том, как ей приходится совмещать карьеру и материнство. «Когда я не на съемочной площадке, я мама. Я делаю то, что должна делать мама. Если я прихожу на какое-то мероприятие, то ухожу в 10 вечера, потому что для меня очень важно быть мамой». Актриса также рассказала, что самое важное для нее - это дать дочери то детство, которое у нее должно быть.

Отметим, что отец Сури Том Круз (Tom Cruise) очень редко видится с дочерью, однако периодически вмешивается в ее воспитание. Актер какое-то время назад выразил недовольство тем, что Кэти привела маленькую Сури на концерт Jingle Ball, где та объявляла выступление Тэйлор Свифт.
 



0 Не нравится 1 Нравится 29.01.2018 Теги: кэти холмс

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