Евгений Плющенко обидел поклонников

Евгений Плющенко – известный и талантливый фигурист. У него нет недостатка в фанатах, однако их любовь спортсмен может скоро потерять. Евгений ненароком обидел своих поклонников, хотя и вышло это случайно.

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) Янв 28, 2018 at 7:08 PST

Фигурист устал от нападок хейтеров и решил поставить их на место. Он разместил в Сети фото, где он стоит в красном джемпере с надписью «Мне все равно на вас». Евгений оставил комментарий к снимку: «Хороший лозунг для недоброжелателей и хейтеров в Инстаграм!»

Однако обращение восприняли на свой счет все: и не только хейтеры. Поклонникам фото не понравилось, многие, проигнорировав комментарий Плющенко, отметили, что фигурист стал грубый и агрессивный: «Самая неудачная подпись. Читающий в первую очередь на свой счет воспринимает», «Он даже и не понял, что надписью на толстовке обидел своих поклонников и фанатов. Кто, если не мы, будет ходить на твои шоу и этим приносить достаток в вашу семью?», «У Рудковской научился? Как грубо».

Как пишут «7Дней», хейтеры часто доставляют неприятности Евгению, они пишут унизительные комментарии не только в адрес фигуриста, но и стараются обидеть маленького сына Плющенко. У Саши (он же Гном Гномыч) есть свой микроблог, правда, его ведут родители, поэтому маленький ребенок пока не познал то, насколько люди могут быть жестокими.

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) Янв 20, 2018 at 10:33 PST

Ранее Яна в одном из интервью рассказывала, что Саша родился крошечный, поэтому они с мужем назвали ребенка Гном Гномыч. «Это шутливое прозвище так за ним закрепилось, что мы и приглашение на крестины рассылали от этого имени, и праздничный обед оформляли с использованием всяческих гномов. Придумали малышу вот такую сказку, в которой он пока живет и набирается сил».

