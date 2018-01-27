Боярская получила премию «Золотой орел»

Елизавета Боярская получила одну из самых важных наград в отечественном кинематографе. Накануне на церемонии вручения национальной кинопремии «Золотой орел» звезда получила награду как одна из лучших актрис. Это, определенно, успех!

Елизавета Боярская и Сергей Пускепалис на вчерашнем торжестве получили награды одними из первых. Елизавета победила в номинации «Лучшая актриса на телевидении», за роль в сериале Карена Шахназарова «Анна Каренина».

«Так сложилась моя жизнь, что я часто сталкиваюсь с классикой, - сказала Боярская, принимая награду. - Когда я впервые прочитала "Анну Каренину", уже знала, что обязательно ее сыграю».

Стоит отметить, что во время показа сериала пользователи социальных сетей довольно жестко раскритиковали Елизавету, но за актрису поспешил заступиться режиссер. «Что касается подбора актеров, то на каждую роль проводились достаточно долгие, тщательные пробы. Мы только одну Боярскую раз 6 или 7 пробовали, Матвеева тоже раз 5. Многие знают, что это за роли и как их нужно играть. У кого-то свое видение того, как это должно быть. Во-вторых, наверное, кому-то и завидно, мол, почему не я. Ничего такого в этом не вижу. Наоборот, я думаю, что та же Боярская сыграла хорошо, создала свой образ Анны Карениной», - заявил Шахназаров.

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