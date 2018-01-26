Лобода представила невероятно дорогой клип
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Светлана Лобода любит удивлять и шокировать. Образами, композициями, видеоклипами. Последний свой ролик артистка даже провозгласила «одним из самых дорогих клипов в истории отечественного шоу-бизнеса». Оценим?
Накануне Светлана презентовала видео на песню «Парень». На съемках были задействованы вертолет и пантера, а оператором выступил Иван Гудков, ранее работавший над сериалом «Оттепель».
Сама Лобода изображает в ролике ледяную женщину-вамп. Вамп - в прямом смысле.
«Сюжет клипа прост, - говорит режиссер видео и продюсер певицы Нателла Крапивина. - LOBODA - это женщина, для которой не существует границ. Она способна менять реальность вокруг. И когда на ее пути оказывается молодой и красивый «парень», она с легкостью уносит его в свой головокружительный мир. Вот только выжить в мире таких страстей дано далеко не каждому. Таковы условия игры».
По словам самой певицы, съемки проходили не без сложностей. «Из-за нелетной погоды нам пришлось отложить съемки, весь график в итоге сбился, и самое любопытное, что в выигрыше от этого осталась наша четвероногая героиня - пантера. Ее затянувшаяся аренда обернулась нам в сумму, сопоставимую с бюджетом маленькой страны», - поведала Светлана.
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