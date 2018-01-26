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Лобода представила невероятно дорогой клип


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Светлана Лобода любит удивлять и шокировать. Образами, композициями, видеоклипами. Последний свой ролик артистка даже провозгласила «одним из самых дорогих клипов в истории отечественного шоу-бизнеса». Оценим?

Накануне Светлана презентовала видео на песню «Парень». На съемках были задействованы вертолет и пантера, а оператором выступил Иван Гудков, ранее работавший над сериалом «Оттепель».

Сама Лобода изображает в ролике ледяную женщину-вамп. Вамп - в прямом смысле.

«Сюжет клипа прост, - говорит режиссер видео и продюсер певицы Нателла Крапивина. - LOBODA - это женщина, для которой не существует границ. Она способна менять реальность вокруг. И когда на ее пути оказывается молодой и красивый «парень», она с легкостью уносит его в свой головокружительный мир. Вот только выжить в мире таких страстей дано далеко не каждому. Таковы условия игры».

По словам самой певицы, съемки проходили не без сложностей. «Из-за нелетной погоды нам пришлось отложить съемки, весь график в итоге сбился, и самое любопытное, что в выигрыше от этого осталась наша четвероногая героиня - пантера. Ее затянувшаяся аренда обернулась нам в сумму, сопоставимую с бюджетом маленькой страны», - поведала Светлана.

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    Рисунок
    Клип Лободы...

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0 Не нравится 0 Нравится 26.01.2018 Теги: Светлана Лобода

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