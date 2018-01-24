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Юлия Барановская считает, что гражданский брак должен быть официальным


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Юлия Барановская, прожившая долгое время в гражданском браке с футболистом Андреем Арашавиным, знает не понаслышке о минусах таких семейных отношений. И ведущая передачи «Мужское/Женское» согласна с депутатом, который недавно предложил приравнять гражданский брак к официальному.

Законопроект, предлагающий «узаконить» гражданский брак, обсудили в студии программы «Время покажет» Юлия Барановская и Екатерина Стриженова. Как предлагают законодатели, сожительство можно считать официальным браком, если пара живет как семья более пяти лет

Стриженова считает, что такое нововведение ни к чему, поскольку люди должны регистрировать брак в загсе, но Юлия думает иначе. Ведущей обидно, что после 11 лет совместной жизни с футболистом она не смогла поделить имущество. Барановская уверена, что инициатива депутата поможет многим женщинам не остаться на улице после разрыва.

«Я прожила много лет в гражданском браке, оставшись в итоге одна. И я считаю, что приравнивание, наоборот, простимулирует. Когда супруги поймут, что ответственность что в браке, что без брака одинакова, они будут ходить и регистрировать свои отношения», - отметила Юлия.

Юлия подарила спортсмену троих детей. Однако официально оформлять отношения пара не торопилась, и Барановская неоднократно говорила о том, что это было ошибкой с ее стороны.

Ранее сообщалось о судебной тяжбе между Барановской и Аршавиным на предмет выплаты алиментов. В 2014 году адвокат Александр Добровинский добился от экс-супруга выплат.

«Я считаю, что женщина обязана на что-то претендовать, но если бы не было детей, я не стала бы ввязываться в эту историю», - говорила ранее ведущая.
 



1 Не нравится 1 Нравится 24.01.2018 Теги: Юлия Барановская

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