Юлия Барановская считает, что гражданский брак должен быть официальным
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Юлия Барановская, прожившая долгое время в гражданском браке с футболистом Андреем Арашавиным, знает не понаслышке о минусах таких семейных отношений. И ведущая передачи «Мужское/Женское» согласна с депутатом, который недавно предложил приравнять гражданский брак к официальному.
Законопроект, предлагающий «узаконить» гражданский брак, обсудили в студии программы «Время покажет» Юлия Барановская и Екатерина Стриженова. Как предлагают законодатели, сожительство можно считать официальным браком, если пара живет как семья более пяти лет
Стриженова считает, что такое нововведение ни к чему, поскольку люди должны регистрировать брак в загсе, но Юлия думает иначе. Ведущей обидно, что после 11 лет совместной жизни с футболистом она не смогла поделить имущество. Барановская уверена, что инициатива депутата поможет многим женщинам не остаться на улице после разрыва.
«Я прожила много лет в гражданском браке, оставшись в итоге одна. И я считаю, что приравнивание, наоборот, простимулирует. Когда супруги поймут, что ответственность что в браке, что без брака одинакова, они будут ходить и регистрировать свои отношения», - отметила Юлия.
Юлия подарила спортсмену троих детей. Однако официально оформлять отношения пара не торопилась, и Барановская неоднократно говорила о том, что это было ошибкой с ее стороны.
Ранее сообщалось о судебной тяжбе между Барановской и Аршавиным на предмет выплаты алиментов. В 2014 году адвокат Александр Добровинский добился от экс-супруга выплат.
«Я считаю, что женщина обязана на что-то претендовать, но если бы не было детей, я не стала бы ввязываться в эту историю», - говорила ранее ведущая.
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