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Беркова рассказала о любимом извращении


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Участие в комедийном шоу «Деньги или позор» - серьезный вызов для многих знаменитостей. Ведущий проекта дядя Витя грозен и безжалостен. Но случаются и неожиданности.

Актриса Елена Беркова сумела поставить самого дядю Витю в несколько неудобное положение. Не все знаменитости решаются на откровенное обсуждение пикантных тем. Но, похоже, для Елены закрытых тем просто не существует.

Оказавшись в студии шоу «Деньги или позор», Беркова не без удовольствия рассказала о любимом извращении. Оказывается, актриса - футфетишистка (англ. – foot fetish, сексуальное влечение к ступням). Дядя Витя старался не уступать гостье и сообщил, что его извращение - пенсия в 12 000 рублей.

Ведущий также предложил Елене сыграть в интеллектуальную викторину на раздевание. Битва была отчаянной, и в итоге Беркова сняла все аксессуары, оставшись в одном платье. Дядя Витя занервничал. Хотя кто бы на его месте не занервничал?

Напомним, в проекте «Деньги или позор» звездные участники могут выиграть крупную сумму денег, если согласятся смешно опозориться. Выпуск с участием Берковой выйдет в эфир телеканала ТНТ4 29 января.



1 Не нравится 4 Нравится 24.01.2018 Теги: Елена Беркова

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