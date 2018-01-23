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Максим Галкин о детях: «Они обречены на публичность»


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Максим Галкин - отчаянный шутник. Но на некоторые темы он готов рассуждать очень серьезно. Недавно шоумен решил высказаться о суррогатном материнстве. Как известно, в свое время Алла Пугачева и Максим решили воспользоваться услугами суррогатной матери.

Сейчас наследники звездной пары Лиза и Гарри прекрасно развиваются и постоянно радуют родителей. Снимки и видео ребят становятся хитами в соцсетях. Но как признал сам Галкин в телепроекте «Север. Непридуманные истории», в некотором роде популярность его дочери и сына была предопределена.

«Все-таки дети, которые появились от суррогатного материнства, как правило, остаются анонимными: их окружение и будущие сверстники никогда этого не узнают. В случае с моими детьми или детьми Филиппа (Киркорова) они уже обречены на публичность, то есть на обсуждение всего этого. Притом что сейчас это уже становится нормой, это все равно остается анонимным. Поэтому дети, которые так появились, никогда не столкнутся с возможными осуждениями и кривотолками в своей будущей жизни. Фактически мы в данном случае имеем дело с, так сказать, первым таким опытом в нашей стране», - поделился мыслями артист.

«Поэтому я хочу им дать возможность «плюс старта». Я хочу показать вам их во всей красе — это замечательные дети. Потому что в этом вопросе у нас, к сожалению, все еще много дремучести!»

Ранее мы писали:

Максим Галкин: «Умные люди не умеют быть богатыми». У шоумена сложилось определенное мнение о том, почему в нашей стране умные люди редко достигают большого успеха.

Алла Пугачева обнажилась ради мужа. Дива стала звездой откровенного видео. 

Максим Галкин мечтает вести передачу о науке. Артисту неловко находиться в обойме вместе с пошлыми, вульгарными, а порой и бесталанными звездами. 



0 Не нравится 0 Нравится 23.01.2018 Теги: Максим Галкин

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