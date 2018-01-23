Максим Галкин о детях: «Они обречены на публичность»

Максим Галкин - отчаянный шутник. Но на некоторые темы он готов рассуждать очень серьезно. Недавно шоумен решил высказаться о суррогатном материнстве. Как известно, в свое время Алла Пугачева и Максим решили воспользоваться услугами суррогатной матери.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Янв 9, 2018 at 12:09 PST

Сейчас наследники звездной пары Лиза и Гарри прекрасно развиваются и постоянно радуют родителей. Снимки и видео ребят становятся хитами в соцсетях. Но как признал сам Галкин в телепроекте «Север. Непридуманные истории», в некотором роде популярность его дочери и сына была предопределена.

«Все-таки дети, которые появились от суррогатного материнства, как правило, остаются анонимными: их окружение и будущие сверстники никогда этого не узнают. В случае с моими детьми или детьми Филиппа (Киркорова) они уже обречены на публичность, то есть на обсуждение всего этого. Притом что сейчас это уже становится нормой, это все равно остается анонимным. Поэтому дети, которые так появились, никогда не столкнутся с возможными осуждениями и кривотолками в своей будущей жизни. Фактически мы в данном случае имеем дело с, так сказать, первым таким опытом в нашей стране», - поделился мыслями артист.

«Поэтому я хочу им дать возможность «плюс старта». Я хочу показать вам их во всей красе — это замечательные дети. Потому что в этом вопросе у нас, к сожалению, все еще много дремучести!»

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