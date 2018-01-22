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Светлаков и Незлобин уходят на СТС


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С июля Сергей Светлаков и Александр Незлобин начнут работать на канале СТС. Об этом сообщил представитель холдинга «СТС Медиа». Артисты будут не только ведущими, им предложили делать интересные проекты и дали собственную студию.

 

Как сообщил руководитель по внешним коммуникациям холдинга «СТС Медиа» Игорь Иванов, до середины лета артисты должны закончить все имеющиеся проекты на ТНТ и выполнить обязательства перед этим каналом. На СТС Сергей и Александр будут работать ведущими, также им предоставят студию, где они смогут заниматься проектами, заказанными каналом.

Гендиректор холдинга Вячеслав Муругов добавил, что в дальнейшем решится вопрос с участием Светлакова в программе «Прожекторперисхилтон» на Первом канале.

Отметим, что Сергей Светлаков и Александр Незлобин давно предпочитают работать вместе, снимаясь в том числе и в кино. Например, в 2016 году дуэт появился в комедии «Жених», где Светлаков сыграл брошенного мужчину, пытающегося всеми доступными методами вернуть бывшую жену.

Светлаков и Незлобин родились в Свердловской области, много лет играли в КВН. Светлаков еще на протяжении девяти лет был участником шоу «Уральские пельмени», которое также идет на СТС.



0 Не нравится 0 Нравится 22.01.2018 Теги: сергей светлаков Александр Незлобин

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