Светлаков и Незлобин уходят на СТС

С июля Сергей Светлаков и Александр Незлобин начнут работать на канале СТС. Об этом сообщил представитель холдинга «СТС Медиа». Артисты будут не только ведущими, им предложили делать интересные проекты и дали собственную студию.

Публикация от Движение «Мой город!» (@dvizheniemoigorod) Янв 21, 2018 at 8:30 PST

Как сообщил руководитель по внешним коммуникациям холдинга «СТС Медиа» Игорь Иванов, до середины лета артисты должны закончить все имеющиеся проекты на ТНТ и выполнить обязательства перед этим каналом. На СТС Сергей и Александр будут работать ведущими, также им предоставят студию, где они смогут заниматься проектами, заказанными каналом.

Гендиректор холдинга Вячеслав Муругов добавил, что в дальнейшем решится вопрос с участием Светлакова в программе «Прожекторперисхилтон» на Первом канале.

Отметим, что Сергей Светлаков и Александр Незлобин давно предпочитают работать вместе, снимаясь в том числе и в кино. Например, в 2016 году дуэт появился в комедии «Жених», где Светлаков сыграл брошенного мужчину, пытающегося всеми доступными методами вернуть бывшую жену.

Светлаков и Незлобин родились в Свердловской области, много лет играли в КВН. Светлаков еще на протяжении девяти лет был участником шоу «Уральские пельмени», которое также идет на СТС.