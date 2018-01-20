Собчак устроила крещенский заплыв при -40 градусах

Ксения Собчак решила проверить собственную выдержку. Накануне звезда устроила себе настоящий экстрим - крещенское купание в Томске в лютый мороз. Ксения в восторге.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Янв 19, 2018 at 11:43 PST

Во время предвыборной поездки по Сибири Собчак решила удивить себя и публику. Она опубликовала снимок, на котором запечатлена в момент выхода из купели. «Картина «Купание Классного Коня»! Для всех, кто переживает, что я купалась в грязной реке, сообщаю: река Малая Ушайка - чистейшая, она идет до Томска, вверх по течению от Томи! Здесь было очень много местных людей, сибиряков, с которыми мы потом вместе грелись. Ну а на вопрос «Зачем?» ответ прост: я люблю себя проверять на прочность самыми разнообразными способами. -40 в Сибири - это ведь на всю жизнь впечатления! А я люблю жить! Это вам не в Москве купаться. И извините, что не с Голым Торсом, сами понимаете», - написала Ксения.

Звезда уточнила, что подобный эксперимент провела впервые в жизни.

Разумеется, подписчики в оценке разошлись: «Божечки, ну чего только не сделаешь для президентства», «Молодец. Стальная женщина», «Думала, в такой день купаются не для проверки себя на прочность... Что за бред?»

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