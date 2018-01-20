Джоли подала на развод из-за брата?

В свое время у Анджелины Джоли (Angelina Jolie) были весьма напряженные отношения с отцом и матерью. Брат Джеймс был фактически единственным близким родственником, с которым актриса не конфликтовала всерьез. Но, возможно, слишком тесные отношения с братом стали одной из причин развода Джоли с Брэдом Питтом (Brad Pitt).

На развод с Питтом Джоли подала в сентябре 2016 года, и супруги не стали вдаваться в подробности. Позже сам Питт признался, что в последние годы слишком увлекся алкоголем. В начале прошлого года актер прошел курс реабилитации и, по его заверениям, смог справиться с зависимостью.

Однако теперь появилась информация, что не последнюю роль в разрыве сыграл 44-летний Джеймс Хейвен (James Haven). Якобы Джеймс слишком часто бывал в доме пары, дети видели в Джеймсе чуть ли не второго отца, и в какой-то момент Питта ситуация стала сильно раздражать. «Особенно сильно конфликт обострялся после длительного отсутствия Питта: каждый раз, возвращаясь со съемок, он не узнавал свою семью, потому что главную роль в ней постепенно начинал все больше играть брат актрисы», — рассказал инсайдер.

Что любопытно, после заявления о расставании Джоли и Питта Хейвен фактически переехал к сестре и помогал присматривать за детьми. Некоторые обозреватели заметили, что Джеймс фактически стал «фулл-тайм нянькой» и выглядит ситуация неоднозначно.

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Источник фото: Globallookpress.com