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Иванка Трамп показала президентскую грацию


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Иванка Трамп (Ivanka Trump) вполне может выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в США в 2024 году. По крайней мере, уже сейчас вид у дамы весьма солидный и впечатляющий.

Накануне в Сети появились снимки Иванки, сходящей с трапа борта № 1. Президентский самолет прибыл в Эндрюс, объединенную базу Морской авиации США в штате Мэриленд. И многие сразу же заметили в Иванке «грацию и элегантность прирожденного лидера». В Twitter появилось множество комментариев вроде: «Выглядит как настоящий босс», «Будущий президент США?», «О, да это первая женщина-президент США».

Стоит заметить, что возможность борьбы Иванки в будущем за пост лидера страны уже не раз упоминалась политическими обозревателями. В скандальной книге журналиста Майкла Уолффа «Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа» сообщается о некотором соглашении Иванки с мужем, Джаредом Кушнером.

«Колеблясь между рисками и наградой, Джаред и Иванка все же согласились взять на себя предложенные им роли в Западном крыле. Буквально все, кого они знали, посоветовали им это сделать. Это было совместное решение семейной пары и, по существу, их совместная работа. Они заключили между собой чрезвычайно серьезное соглашение: если в будущем появится такая возможность, Иванка выдвинется в президенты. Первой женщиной-президентом будет не Хиллари Клинтон, решила Иванка, а она».

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    Иванка Трамп может стать первой женщиной-президентом США?

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Мелания Трамп любит проводить время с сыном. По мнению дамы, если постоянно дарить материнскую любовь и тепло, ребенок растет не капризным и быстро развивается. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 20.01.2018 Теги: Иванка Трамп

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