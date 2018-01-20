Иванка Трамп показала президентскую грацию

Иванка Трамп (Ivanka Trump) вполне может выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в США в 2024 году. По крайней мере, уже сейчас вид у дамы весьма солидный и впечатляющий.

Накануне в Сети появились снимки Иванки, сходящей с трапа борта № 1. Президентский самолет прибыл в Эндрюс, объединенную базу Морской авиации США в штате Мэриленд. И многие сразу же заметили в Иванке «грацию и элегантность прирожденного лидера». В Twitter появилось множество комментариев вроде: «Выглядит как настоящий босс», «Будущий президент США?», «О, да это первая женщина-президент США».

Стоит заметить, что возможность борьбы Иванки в будущем за пост лидера страны уже не раз упоминалась политическими обозревателями. В скандальной книге журналиста Майкла Уолффа «Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа» сообщается о некотором соглашении Иванки с мужем, Джаредом Кушнером.

«Колеблясь между рисками и наградой, Джаред и Иванка все же согласились взять на себя предложенные им роли в Западном крыле. Буквально все, кого они знали, посоветовали им это сделать. Это было совместное решение семейной пары и, по существу, их совместная работа. Они заключили между собой чрезвычайно серьезное соглашение: если в будущем появится такая возможность, Иванка выдвинется в президенты. Первой женщиной-президентом будет не Хиллари Клинтон, решила Иванка, а она».

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Источник фото: Globallookpress.com