Меган Маркл устала от внимания к ее персоне

В мае Меган Маркл (Meghan Markle) выйдет замуж за принца Гарри. Королевские обязанности обрушились на девушку уже после помолвки. Меган с достоинством со всем справляется. Однако появились слухи, что она уже не так рада перспективе стать принцессой.

Сопровождая принца Гарри, будущая принцесса уже побывала на двух благотворительных мероприятиях, где ей довелось встретиться с поклонниками королевской семьи. Издание из Австралии New Idea уверяет, что чрезмерное внимание не очень приятно Меган, теперь она уже не так радостно смотрит на перспективу породниться с королевой Британии.

«Меган приходится совсем нелегко из-за оказываемого на нее давления со стороны требовательных родственников жениха», - заявляет источник, близкий к мисс Маркл. Он говорит, что девушка удивлена таким пристальным вниманием к ее персоне и в разговорах с друзьями сетует на то, что далеко не так представляла себе свою жизнь.

Особенно расстраивает Меган то, что у нее появилась целая армия недоброжелателей, а на сайте Change.org даже создали петицию против нее. Источник говорит, что Меган ранее не понимала, с каким количеством ограничений и правил ей придется столкнуться и как это усложнит ее жизнь.

Отметим, что претензии к девушке имеют даже ее родственники. Сестра Меган Саманта, например, неоднократно упрекала девушку, что та не помогает финансово отцу, который стал банкротом.

Источник фото: Globallookpress.com