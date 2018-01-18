Идет борьба за наследство Олега Яковлева

В июне прошлого года ушел из жизни Олег Яковлев, экс-участник группы «Иванушки International». Певцу было 47 лет. После его смерти осталось недвижимое имущество в России и Европе, которое теперь не могут поделить племянница певца и его вдова.

Публикация от Страница памяти Олега Яковлева (@yakovlevsinger) Ноя 15, 2017 at 5:00 PST

Есть сведения о том, что у Яковлева было три квартиры: в Москве, Черногории и Санкт-Петербурге. И по завещанию, оставленному Олегом, все должно достаться Татьяне Яковлевой, племяннице певца, и еще одному человеку. Гражданская жена Олега Александра Куцевол ранее говорила, что не намерена требовать для себя доли. Однако обстоятельства изменились. Татьяна утверждает, что Куцевол все же заинтересована в получении имущества Яковлева, пишет StarHit.

«Да, завещание есть. Саша Куцевол собирается оспаривать завещание Олега, поскольку ее фамилии в этом документе не оказалось, – поведала Татьяна. – Судя по действиям, Александра не собирается отказываться от наследства и ведет очень активную борьбу в этом направлении».

Татьяна говорит, что после смерти Олега отношения между ней и Александрой ухудшились. «Когда мой старший сын полетел в Москву на захоронение, я наказала ему, чтоб во всем помогал и поддерживал Сашу. Но она, к сожалению, все испортила. Я не успела подписать договор по поводу творческого наследия Олега, Саша на меня накричала из-за этого. На этом наше общение с Александрой Куцевол прекратилось», – сообщила Татьяна.

Об Олеге племянница говорит, что он никогда не отличался звездной болезнью и всегда помнил о своих близких.

