 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Идет борьба за наследство Олега Яковлева


0 0

В июне прошлого года ушел из жизни Олег Яковлев, экс-участник группы «Иванушки International». Певцу было 47 лет. После его смерти осталось недвижимое имущество в России и Европе, которое теперь не могут поделить племянница певца и его вдова.

 

Есть сведения о том, что у Яковлева было три квартиры: в Москве, Черногории и Санкт-Петербурге. И по завещанию, оставленному Олегом, все должно достаться Татьяне Яковлевой, племяннице певца, и еще одному человеку. Гражданская жена Олега Александра Куцевол ранее говорила, что не намерена требовать для себя доли. Однако обстоятельства изменились. Татьяна утверждает, что Куцевол все же заинтересована в получении имущества Яковлева, пишет StarHit.

«Да, завещание есть. Саша Куцевол собирается оспаривать завещание Олега, поскольку ее фамилии в этом документе не оказалось, – поведала Татьяна. – Судя по действиям, Александра не собирается отказываться от наследства и ведет очень активную борьбу в этом направлении».

Татьяна говорит, что после смерти Олега отношения между ней и Александрой ухудшились. «Когда мой старший сын полетел в Москву на захоронение, я наказала ему, чтоб во всем помогал и поддерживал Сашу. Но она, к сожалению, все испортила. Я не успела подписать договор по поводу творческого наследия Олега, Саша на меня накричала из-за этого. На этом наше общение с Александрой Куцевол прекратилось», – сообщила Татьяна.

Об Олеге племянница говорит, что он никогда не отличался звездной болезнью и всегда помнил о своих близких.
 



0 Не нравится 0 Нравится 18.01.2018 Теги: Олег Яковлев Александра Куцевол

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору