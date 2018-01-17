Кира Найтли раскритиковала фильмы с изнасилованиями

Кира Найтли (Keira Knightly) никогда не стеснялась быть откровенной. Недавно она пожаловалась на кинематограф. По мнению актрисы, во многих картинах о современности слишком часто присутствуют героини, подвергающиеся насилию. Именно поэтому Найтли отказывается часто от предложений о съемках.

Публикация от Keira Knightley (@keira_knightley_) Сен 5, 2017 at 10:36 PDT

«Мне кажется безвкусным то, как в кино изображают [современных] женщин, в то время как сценарии об известных женщинах из прошлого всегда меня вдохновляют», - заявила Кира Variety. Она отметила, что в последнее время, стараниями студий Netflix и Amazon, ситуация меняется, стали снимать фильмы с сильными женщинами в качестве главных персонажей, пишет Lenta.ru.

«Я неожиданно стала получать сценарии, в которых современных девушек не насилуют на первых пяти страницах и они не играют простые роли любящей подружки или жены», - радуется актриса.

Впрочем, не все разделяют ее восторг. Те поклонники «Звездных войн», которым не понравилось большое количество женских персонажей в восьмом эпизоде саги, отредактировали фильм, создав его «шовинистический вариант».

Напомним, популярной Киру Найтли сделала главная женская роль в фильме «Пираты Карибского моря: Проклятие "Черной жемчужины"». Появление в компании Джонни Деппа (Johnny Depp) и Орландо Блума (Orlando Bloom) вплотную подвело актрису к ступеням голливудского олимпа. Далее были съемки в «Реальной любви», «Короле Артуре», «Домино» и в «Гордости и предубеждении», за роль в этой картине Кира Найтли была номинирована на «Оскар» как лучшая актриса.