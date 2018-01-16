Сергей Лазарев отдыхает с сыном в Майами

Сергей Лазарев выбрал для зимних каникул восточное побережье Северной Америки. Прихватив с собой сына Никиту и друзей, певец улетел в США и уже вовсю наслаждается видами Майами, время от времени размещая фотографии в Insta. Своего сына он при этом называет Солнце.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Янв 15, 2018 at 8:38 PST

«Не холодно, когда Солнце рядом», - написал Сергей под одним из снимков. Во время отдыха рядом со звездой находятся его друзья, которых он также любит фотографировать.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Янв 14, 2018 at 10:26 PST

«Друзья - это прекрасно! Прекрасный вечер в нереально веселой компании близких друзей», - подписал он одну из таких фотографий.

Сергей также рассказал, что побывал на концерте комедийного шоу Comedy Woman, у которых были гастроли в том же городе. «Концерт сегодня в Майами… Не попал в Москве, так хоть в Америке схожу», - порадовался Сергей. После концерта он разместил снимки с девушками из шоу и назвал вечер удачным.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Янв 14, 2018 at 10:22 PST

Артист старается грамотно балансировать между музыкальной карьерой и воспитанием сына Никиты. Сергей отмечал не раз, что порой ему весьма сложно, но он намерен как можно дольше держать ребенка подальше от папарацци и публики, поскольку не хочет, чтобы сына касался какой-либо негатив. О появлении первенца у Лазарева стало известно в конце позапрошлого года.

Ранее мы писали:

Лазарев претендует на звание народного артиста. Звезды полагают, что певец уже заслужил почетное звание.

Сергей Лазарев намекнул на роман. Артист обмолвился о некоей девушке.

Лазарев предлагает изменить правила голосования на «Евровидении». В этом году певец занял третье место.