Сергей Лазарев отдыхает с сыном в Майами
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Сергей Лазарев выбрал для зимних каникул восточное побережье Северной Америки. Прихватив с собой сына Никиту и друзей, певец улетел в США и уже вовсю наслаждается видами Майами, время от времени размещая фотографии в Insta. Своего сына он при этом называет Солнце.
«Не холодно, когда Солнце рядом», - написал Сергей под одним из снимков. Во время отдыха рядом со звездой находятся его друзья, которых он также любит фотографировать.
«Друзья - это прекрасно! Прекрасный вечер в нереально веселой компании близких друзей», - подписал он одну из таких фотографий.
Сергей также рассказал, что побывал на концерте комедийного шоу Comedy Woman, у которых были гастроли в том же городе. «Концерт сегодня в Майами… Не попал в Москве, так хоть в Америке схожу», - порадовался Сергей. После концерта он разместил снимки с девушками из шоу и назвал вечер удачным.
Артист старается грамотно балансировать между музыкальной карьерой и воспитанием сына Никиты. Сергей отмечал не раз, что порой ему весьма сложно, но он намерен как можно дольше держать ребенка подальше от папарацци и публики, поскольку не хочет, чтобы сына касался какой-либо негатив. О появлении первенца у Лазарева стало известно в конце позапрошлого года.
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