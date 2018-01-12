Том Хэнкс рассказал о недостатках
1 0
Обладатель «Оскара» Том Хэнкс (Tom Hanks) все же имеет изъяны в своем ремесле. Так, по его собственному признанию, у актера не очень хороший голос. Из-за этого он даже не получил роль в мюзикле.
В пятницу на шоу The Graham Norton Show актер, сыгравший Форреста Гампа, рассказал, что он хотел получить роль в мюзикле 2008 года «Мамма Мия» и пробовался вместе с Мерил Стрип, но ему не хватило таланта.
Когда Тома спросили, работал ли он с Мерил ранее, он сказал: «Я был продюсером мюзикла «Мамма Мия» и сам пробовался на роль. Я хотел нанять сам себя, но мой певческий талант пригоден только для того, чтобы пугать детей».
При этом актеры сейчас действительно работают вместе. Они снимаются в новой политической драме «Пост». Говоря о работе, Том рассказал, что они читали сценарий и готовились раздельно, а когда встретились, все неожиданно сразу же встало на свои места. Том считает, что причина в магии Мерил Стрип, с которой, по его словам, одно удовольствие работать вместе, пишет издание Hello!.
Будучи отцом четверых детей, Том Хэнкс уже стал дедушкой для трех внуков. В интервью Entertainment Weekly он сказал про себя и свою жену Риту Уилсон: «Мы хотим быть крутыми дедушкой и бабушкой. Когда у вас есть внуки, нет нужды в книгах, радио, телевизоре. Внуки будут развлекать вас каждую секунду. Просто расслабьтесь и наслаждайтесь шоу».
Источник фото: Globallookpress.com
Читайте также
Обсуждение 1
-
evgeniapanarinaВcex жeлaющих рaбoтать вмecтe c нaшим сaйтoм - прoшy внимaния! Уникaльный спoсоб дохoда, кoторый смoжет вaс yдивить. Захoдите нa сaйт, получaйте свoй пeрвый зарабoток и обязатeльно напишитe свoй oтзыв, чтoбы и другиe мoгли воспользoваться бeз лишниx сомнeний. 1. Главнoе услoвие - Bы дoлжны прoживать в РOССИИ, либo стрaнах CНГ. 2. Желaние зарaбатывать. 3. Компьютeр или ноутбyк - соответствeнно. Зa подробнoстями, пожaлуйста сюдa -->>>> http://clashwt.ru
13.01.18 01:00