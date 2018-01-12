 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Том Хэнкс рассказал о недостатках


1 0

Обладатель «Оскара» Том Хэнкс (Tom Hanks) все же имеет изъяны в своем ремесле. Так, по его собственному признанию, у актера не очень хороший голос. Из-за этого он даже не получил роль в мюзикле.

В пятницу на шоу The Graham Norton Show актер, сыгравший Форреста Гампа, рассказал, что он хотел получить роль в мюзикле 2008 года «Мамма Мия» и пробовался вместе с Мерил Стрип, но ему не хватило таланта.

Когда Тома спросили, работал ли он с Мерил ранее, он сказал: «Я был продюсером мюзикла «Мамма Мия» и сам пробовался на роль. Я хотел нанять сам себя, но мой певческий талант пригоден только для того, чтобы пугать детей».

При этом актеры сейчас действительно работают вместе. Они снимаются в новой политической драме «Пост». Говоря о работе, Том рассказал, что они читали сценарий и готовились раздельно, а когда встретились, все неожиданно сразу же встало на свои места. Том считает, что причина в магии Мерил Стрип, с которой, по его словам, одно удовольствие работать вместе, пишет издание Hello!.

Будучи отцом четверых детей, Том Хэнкс уже стал дедушкой для трех внуков. В интервью Entertainment Weekly он сказал про себя и свою жену Риту Уилсон: «Мы хотим быть крутыми дедушкой и бабушкой. Когда у вас есть внуки, нет нужды в книгах, радио, телевизоре. Внуки будут развлекать вас каждую секунду. Просто расслабьтесь и наслаждайтесь шоу».

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 12.01.2018 Теги: Том Хэнкc

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
  • evgeniapanarina
    Вcex жeлaющих рaбoтать вмecтe c нaшим сaйтoм - прoшy внимaния! Уникaльный спoсоб дохoда, кoторый смoжет вaс yдивить. Захoдите нa сaйт, получaйте свoй пeрвый зарабoток и обязатeльно напишитe свoй oтзыв, чтoбы и другиe мoгли воспользoваться бeз лишниx сомнeний. 1. Главнoе услoвие - Bы дoлжны прoживать в РOССИИ, либo стрaнах CНГ. 2. Желaние зарaбатывать. 3. Компьютeр или ноутбyк - соответствeнно. Зa подробнoстями, пожaлуйста сюдa -->>>> http://clashwt.ru
    		 13.01.18 01:00
         
    -1
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору