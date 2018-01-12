Том Хэнкс рассказал о недостатках

Обладатель «Оскара» Том Хэнкс (Tom Hanks) все же имеет изъяны в своем ремесле. Так, по его собственному признанию, у актера не очень хороший голос. Из-за этого он даже не получил роль в мюзикле.

В пятницу на шоу The Graham Norton Show актер, сыгравший Форреста Гампа, рассказал, что он хотел получить роль в мюзикле 2008 года «Мамма Мия» и пробовался вместе с Мерил Стрип, но ему не хватило таланта.

Когда Тома спросили, работал ли он с Мерил ранее, он сказал: «Я был продюсером мюзикла «Мамма Мия» и сам пробовался на роль. Я хотел нанять сам себя, но мой певческий талант пригоден только для того, чтобы пугать детей».

При этом актеры сейчас действительно работают вместе. Они снимаются в новой политической драме «Пост». Говоря о работе, Том рассказал, что они читали сценарий и готовились раздельно, а когда встретились, все неожиданно сразу же встало на свои места. Том считает, что причина в магии Мерил Стрип, с которой, по его словам, одно удовольствие работать вместе, пишет издание Hello!.

Будучи отцом четверых детей, Том Хэнкс уже стал дедушкой для трех внуков. В интервью Entertainment Weekly он сказал про себя и свою жену Риту Уилсон: «Мы хотим быть крутыми дедушкой и бабушкой. Когда у вас есть внуки, нет нужды в книгах, радио, телевизоре. Внуки будут развлекать вас каждую секунду. Просто расслабьтесь и наслаждайтесь шоу».

Источник фото: Globallookpress.com