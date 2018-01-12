 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Родственники имеют претензии к Меган Маркл


1 0

Родственники Меган Маркл (Meghan Markle) имеют немало претензий к невесте принца Гарри. По их словам, будущая принцесса, которая сейчас явно не нуждается в финансах, отказывается помогать престарелому отцу. И сестра Меган Саманта Грант (Samantha Grant) упрекает родственницу.  

Ушедший на пенсию 73-летний Томас Маркл (Thomas Markle), отец Меган, живет уединенной жизнью в Мехико, куда он уехал из США два года назад, когда ему пришлось признать себя банкротом.

Мужчина вспомнил, что когда-то у него состоялся разговор с Меган о финансовой помощи: «Однажды мы разговаривали, и я, может быть, и не к месту, спросил ее, не может ли она помочь мне со школой теперь, когда у нее стало много денег». Томас говорит, что Меган не была рада услышать это и сказала, что очень многие уже обращаются к ней с такими просьбами.

В интервью изданию The Mirror Саманта Грант сказала, что старшая сестра не должна была так говорить. «Никто не просил у нее денег, - уточнила Саманта. - Это просто была просьба помочь отцу, раз у нее хорошо идут дела. Я люблю ее, но она должна была помочь отцу».

Как пишет издание OK!, это уже не первый раз, когда Саманта касается вопроса о помощи отцу. Недавно девушка упрекнула будущую принцессу в том, что та выбрала очень дорогое платье для обручения. Великолепный наряд стоил около 75 тысяч долларов. «Если ты можешь потратить эти деньги на платье, ты можешь потратить их и на своего отца», - сказала Саманта изданию InTouch.

Несмотря на все эти замечания и планы выпустить книгу, рассказывающую все о Меган, Саманта, прикованная к инвалидному креслу из-за множественного склероза, все же надеется получить приглашение на брачную церемонию, которая состоится 19 мая.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 12.01.2018 Теги: Меган Маркл

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 2  

Оставить комментарий
  • evgeniapanarina
    Вcex жeлaющих рaбoтать вмecтe c нaшим сaйтoм - прoшy внимaния! Уникaльный спoсоб дохoда, кoторый смoжет вaс yдивить. Захoдите нa сaйт, получaйте свoй пeрвый зарабoток и обязатeльно напишитe свoй oтзыв, чтoбы и другиe мoгли воспользoваться бeз лишниx сомнeний. 1. Главнoе услoвие - Bы дoлжны прoживать в РOССИИ, либo стрaнах CНГ. 2. Желaние зарaбатывать. 3. Компьютeр или ноутбyк - соответствeнно. Зa подробнoстями, пожaлуйста сюдa -->>>> http://clashwt.ru
    		 13.01.18 01:00
         
    -4
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Алёна
    Что принц в ней нашёл?
    		 12.01.18 21:23
         
    3
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору