Родственники имеют претензии к Меган Маркл

Родственники Меган Маркл (Meghan Markle) имеют немало претензий к невесте принца Гарри. По их словам, будущая принцесса, которая сейчас явно не нуждается в финансах, отказывается помогать престарелому отцу. И сестра Меган Саманта Грант (Samantha Grant) упрекает родственницу.

Ушедший на пенсию 73-летний Томас Маркл (Thomas Markle), отец Меган, живет уединенной жизнью в Мехико, куда он уехал из США два года назад, когда ему пришлось признать себя банкротом.

Мужчина вспомнил, что когда-то у него состоялся разговор с Меган о финансовой помощи: «Однажды мы разговаривали, и я, может быть, и не к месту, спросил ее, не может ли она помочь мне со школой теперь, когда у нее стало много денег». Томас говорит, что Меган не была рада услышать это и сказала, что очень многие уже обращаются к ней с такими просьбами.

В интервью изданию The Mirror Саманта Грант сказала, что старшая сестра не должна была так говорить. «Никто не просил у нее денег, - уточнила Саманта. - Это просто была просьба помочь отцу, раз у нее хорошо идут дела. Я люблю ее, но она должна была помочь отцу».

Как пишет издание OK!, это уже не первый раз, когда Саманта касается вопроса о помощи отцу. Недавно девушка упрекнула будущую принцессу в том, что та выбрала очень дорогое платье для обручения. Великолепный наряд стоил около 75 тысяч долларов. «Если ты можешь потратить эти деньги на платье, ты можешь потратить их и на своего отца», - сказала Саманта изданию InTouch.

Несмотря на все эти замечания и планы выпустить книгу, рассказывающую все о Меган, Саманта, прикованная к инвалидному креслу из-за множественного склероза, все же надеется получить приглашение на брачную церемонию, которая состоится 19 мая.

Источник фото: Globallookpress.com