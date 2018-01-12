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Майли Сайрус поздравила любимого с днем рождения


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Лиаму Хемсворту (Liam Hemsworth) исполнится 28 лет 13 января, и Майли Сайрус (Miley Cyrus) уже выложила поздравление и несколько очаровательных новых фотографий пары.

«Сегодня особенный день. Потому что у кого-то особенный день рождения», - написала Майли в праздничном сообщении в Insta, дополнив слова наклейками, смайликами и тремя новыми фотографиями.

На чудесных снимках Майли и Лиам запечатлены вместе и выглядят совершенно неотразимо, как идеальная пара.

Стоит отметить, что недавно звезды провели две недели в родной для Лиама Австралии вместе с семьей актера. Источник, близкий к паре, сообщил изданию E!News, что семья Хемсворта была совершенно очарована Майли и с радостью приняла ее в свои ряды. Утверждается, что родители Лиама очень сблизились с девушкой, им понравилось проводить время вместе. Все получили массу удовольствия от общения друг с другом.

Напомним, знаменитости начали встречаться давно, даже было объявлено о помолвке, но летом 2013 года стало известно о разрыве отношений пары. В позапрошлом году певица намекнула на желание быть снова с возлюбленным. И Лиам воспользовался шансом. Через несколько месяцев на руке Сайрус уже было кольцо, которое Лиам преподнес  в честь повторной помолвки. Но дата свадьбы пока не назначена.
 



0 Не нравится 0 Нравится 12.01.2018 Теги: Майли Сайрус Лиам Хемсворт

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Обсуждение 1  

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