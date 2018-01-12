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Алена Хмельницкая села на шпагат в честь дня рождения


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Алене Хмельницкой сегодня исполнилось 47 лет. В честь праздника актриса опубликовала в соцсети пикантное фото, где она сидит на шпагате на фоне пальм. Подписчики звезду поздравили и отметили, что та хорошо выглядит.

Алена отмечает день рождения в Индии, куда она улетела вместе с друзьями и своим возлюбленным, Александром Синюшиным. И приятным бонусом к празднику стал снимок актрисы, где она сидит на шпагате в купальнике.

Подпись под фото гласит: «С днем рождения меня! Спасибо самым лучшим родителям на свете! Спасибо моим доченькам, моему любимому и друзьям за то, что я такая, какая есть, за то, что вы рядом со мной: радуетесь, переживаете и поддерживаете меня! Полетели дальше!»

Поклонники не скупились на комплименты, они поздравили актрису, а также похвалили за хорошую физическую форму: «Какая красавица! Фигурка — супер! Класс! А Настя Волочкова думает, что она единственная, кто умеет делать такой роскошный шпагат!»

Сравнение с Волочковой было неизбежно, ведь именно балерина считается «королевой шпагатов». 1 января Анастасия вновь опубликовала снимок шпагата, который она сделала в бане. Только вот акробатические трюки Анастасии пока вызывают чаще негативную реакцию. А не так давно известный уральский художник Виктор Давыдов посвятил бывшей приме картину под названием «Шпагатная фабрика имени Волочковой».



0 Не нравится 0 Нравится 12.01.2018 Теги: Алена Хмельницкая

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Обсуждение 1  

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