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Дом Опры Уинфри пострадал от стихии


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Поместье Опры Уинфри (Oprah Winfrey) в Санта-Барбаре, Калифорния, пострадало от стихии. Дом был поврежден из-за наводнений и оползней, которые имели место в районе Монтесито во вторник.

 
 

Публикация от Oprah (@oprah)

Знаменитая телеведущая написала в Insta: «Что за день!» Потом Опра добавила: «Молюсь за всех, живущих в Санта-Барбаре. Проснулась, почувствовав дым от пожара, который произошел из-за взрыва газа по соседству, потом увидела, что весь мой задний двор скрыт под грязью. Вертолеты спасают моих соседей. Ищут пропавших. Уже 13 человек признаны погибшими».

Свой пост она сопроводила видео, на котором видны всполохи пламени, питаемого газовой утечкой. В другой записи она показала свой двор под слоем грязи и то, насколько он глубокий, пройдясь в высоких резиновых сапогах. «Вот как много здесь грязи», - говорит она, а на заднем фоне слышен шум вертолетных двигателей.

Как пишет издание People, потоки грязи, смешавшиеся с обломками строений, вызванные долгими дождями, заперли многих обитателей местности в их домах. И все это спустя месяц со времени чудовищных лесных пожаров, обрушившихся на Южную Калифорнию. Власти уже говорят о 13 погибших и 25 раненых. Более 50 человек были спасены вертолетами, многие десятки эвакуированы.

Монтесито является местом, где имеют дома многие знаменитости, включая Эллен Дедженерес и Роба Лоу. Поместье Опры имеет площадь в 26 гектаров. Здесь есть дубовая роща, большой пруд с фонтаном, чайный домик и прекрасный сад с розами.
 



0 Не нравится 0 Нравится 10.01.2018 Теги: Опра Уинфри

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