 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Джиллиан Андерсон в восторге от собственной звезды


0 0

Поздравляем Джиллиан Андерсон (Gillian Anderson)! Накануне актриса получила собственную звезду (№ 2625) на голливудской "Аллее славы". Джиллиан не скрывала эмоций.

 
 
 

49-летняя актриса появилась на церемонии в роскошном серебристом платье с декольте, душевно пообщалась с поклонниками и не удержалась от соблазна покорчить рожицы, позируя у собственной звезды. Как заявила Джиллиан, для нее огромная честь получить звезду и она до сих пор не может полностью поверить в свою удачу.

Между прочим, в прошлом году Андерсон неожиданно призналась, что долгое время пытается справиться с психическими отклонениями. По словам звезды, первый курс психотерапии она прошла еще подростком. «Случились моменты, когда все было действительно очень плохо. Я не хотела выходить из дома», - вспоминала Джиллиан.

Актриса выпустила книгу с советами для молодых женщин, страдающих от неуверенности в себе. «Я боролась за свою самооценку самостоятельно, и анализируя способы, которые помогли мне преодолеть неуверенность в себе, я начала думать, что, возможно, некоторые из них будут полезны другим людям».

Ранее мы писали:

Джиллиан Андерсон может сделать предложение мужчине сама. Джиллиан – дама решительная.

Джиллиан Андерсон рассказала о лесбийском опыте в память о подруге. Актриса не скрывает бисексуальность.

Джиллиан Андерсон: «У меня бывают панические атаки». Звезда прошла курс гипнотерапии.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 09.01.2018 Теги: Джиллиан Андерсон

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору