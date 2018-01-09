Джиллиан Андерсон в восторге от собственной звезды

Поздравляем Джиллиан Андерсон (Gillian Anderson)! Накануне актриса получила собственную звезду (№ 2625) на голливудской "Аллее славы". Джиллиан не скрывала эмоций.

















49-летняя актриса появилась на церемонии в роскошном серебристом платье с декольте, душевно пообщалась с поклонниками и не удержалась от соблазна покорчить рожицы, позируя у собственной звезды. Как заявила Джиллиан, для нее огромная честь получить звезду и она до сих пор не может полностью поверить в свою удачу.

Между прочим, в прошлом году Андерсон неожиданно призналась, что долгое время пытается справиться с психическими отклонениями. По словам звезды, первый курс психотерапии она прошла еще подростком. «Случились моменты, когда все было действительно очень плохо. Я не хотела выходить из дома», - вспоминала Джиллиан.

Актриса выпустила книгу с советами для молодых женщин, страдающих от неуверенности в себе. «Я боролась за свою самооценку самостоятельно, и анализируя способы, которые помогли мне преодолеть неуверенность в себе, я начала думать, что, возможно, некоторые из них будут полезны другим людям».

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Источник фото: Globallookpress.com