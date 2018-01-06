Ольга Бузова готова устроить переворот в футболе

Российскому футболу повезло, за его имидж взялась Ольга Бузова, причем помогают ей в этом фанаты-болельщики. Один из таких преданных даже сделал тату с Бузовой, чему певица очень рада.

Бузова, которая ранее поддерживала команду мужа, Дмитрия Тарасова, из ФК «Локомотив», теперь переметнулась на сторону условного врага. Певица стала фанатом «Спартака». И некоторые болельщики инициативу Ольги поддержали.

Один фанат даже сделал тату с изображением Бузовой, где девушка одета в «спартаковскую» форму. Ольга была впечатлена, она даже опубликовала фото татуировки незнакомца в Insta, пишет StarHit.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 5, 2018 at 10:01 PST

«Оставлю это здесь. Мне не впервые посвящают татуировки, что, конечно, приятно. Я всегда знала, что у красно-белых идеальный музыкальный вкус. Квинси Промес недавно в интервью заявил, что #малополовин одна из его любимых песен. Не зря я болею за «Спартак». Все складывается», - написала Ольга.

Некоторые болельщики обвинили Бузову в непостоянстве, но Ольга не обращает внимания, она даже готова возглавить клуб и устроить переворот в футболе: «Кстати, мне идет ваша форма. Ну вот я и поняла, чего мне не хватало для полного счастья - стать вожаком футбольного клуба. А там недалеко и до тренера сборной России. Главное успеть провернуть это все до ЧМ по футболу 2018 года. А почему бы и нет? Пишите свои комментарии, утроим сейчас с вами переворот в футболе России. Поверьте, а мотивировать я умею. P.S. И спасибо автору! Не знаю, кто вы, но мне очень приятно».