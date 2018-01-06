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Галина Боб рассказала о госпитализации сына


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Новогодние каникулы не у всех проходят гладко и безмятежно, актриса Галина Боб сейчас переживает непростой период. Двухлетний сын  звезды сериала «Деффчонки» попал в реанимацию с вирусной инфекцией. Актриса поделилась переживаниями с подписчиками.

 
 

Публикация от Galina Bob (@galabob)

На днях сын Галины был экстренно госпитализирован. Врачи заподозрили у ребенка острую вирусную инфекцию. Льва сначала поместили в отделение реанимации, а когда кризис миновал, малыша перевели в палату для инфекционных больных, пишут «7Дней».

«Побывал рыжик в реанимации, меня не пустили. Теперь вот капельница»,  — сообщила Галина. Позже она добавила, что сыну удалось заснуть после выматывающих процедур: «В общем, сопит мой хомячок, и я тоже пойду к нему под бочок. Надеюсь, что завтра мы будем уже бодры и веселы...»

Подписчики пожелали малышу поскорее выздороветь: «Выздоравливайте скорее, и пусть больше не болеют ваши детки! Здоровья им и вам», «Рыжику здоровья богатырского, поправляйтесь и больше не болейте».

Напомним, в апреле прошлого года Галина родила Льву братика. Вторая беременность стала для артистки большим сюрпризом. Девушка поняла, что находится в интересном положении, уже будучи на третьем месяце.
 



0 Не нравится 0 Нравится 06.01.2018 Теги: Галина Боб

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