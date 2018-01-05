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Анна Седокова раздобрела


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В новогодние праздники редко кто может удержаться от гастрономического соблазна. И Анна Седокова вовсе не ограничивает себя, наслаждаясь праздниками в полной мере. Певица даже опубликовала забавный снимок, признавшись, что за эти дни изрядно поправилась.

 

Анна ранее признавалась, что вкусная еда – ее слабость, она временами позволяет себе калорийные блюда, ну а на праздники удержаться точно не получилось. Певица опубликовала забавный снимок, где она скорчила гримасу. При этом звезда, которая предстала на фото без макияжа и укладки, призналась, что за последние дни раздобрела, пишет StarHit.

«Вот мое настоящее лицо. Ноу филтерс. Я вообще считаю, что в человеке главное доброта и чувство юмора, вот смотрите, как я раздобрела. Как сказала только что моя Моника: "Теперь тебя точно замуж не возьмут". Походу я – холостяк. А если хотите присоединиться ко мне, то выкладывайте фото», - написала Седокова.

Поклонники вдохновились позитивным постом, многие даже похвалили девушку за откровенность: «Красоту ничем не испортишь. Это однозначно, сто процентов!», «Аня, вы прекрасная душа, эталон красоты и женственности, настоящая», «Ой, как круто получилось! Я присоединилась и тоже загрузила фотку».
 



0 Не нравится 0 Нравится 05.01.2018 Теги: анна седокова

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